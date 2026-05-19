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मधेशका अर्थमन्त्रीको गाडी तोडफोड आरोपमा एक जना पक्राउ

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ११ गते १३:२१

११ असार, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई चढ्ने गाडी तोडफोड गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिका – ६ का जितेन्द्र मिश्र रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी निरीक्षक तथा निमित प्रवक्ता मनोज यादवले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आज दिउँसो उनलाई मधेश भवन भित्रैबाट सीसीटीभी फुटेजको आधारमा पक्राउ गरिएको हो । उनी स्कारपियो चढेर फेरि मधेश भवन आज आएका थिए ।

बुधबार बिहान ११ बजे मन्त्री भट्टराई चढ्ने ज १ झ ४४१ नम्बरको गाडी मधेश भवनको मन्त्रालय अगाडि पार्किङमा राखिएको बेला राष्ट्रिय झन्डा तोडफोड गरेर फालिएको हो ।

स्कारपिओ चढेर आएका एक व्यक्ति मन्त्रीको गाडीमा चारैतिर हेरेर गाडीमा रहेको राष्ट्रिय झन्डा भाँचेर भुइँमा फालेको र कानमा फोन लगाउँदै मन्त्रालय परिसर भित्रसम्म गएका थिए । करिब ती व्यक्ति त्यहाँ ४/५ मिनेटसम्म रहेको सीसीटीभी फुटेजमा देखिएका थिए ।

घटना पश्चात नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी पुगेर मधेश भवनमा ३/४ घण्टासम्म अनुसन्धान गरेका थिए ।

गाडी तोडफोड नेपाल प्रहरी
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