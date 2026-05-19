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रास्वपा महाधिवेशन : २९५९ मत खस्यो, केहीबेरमा मतगणना

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ११ गते १३:१८

११ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) केन्द्रीय सदस्यका लागि २ हजार ९५९ मत खसेको छ ।

केहीबेर अघि रास्वपा केन्द्रीय सदस्यको मतदान सकिएको हो । अहिले मुचुल्काको काम भइरहेको निर्वाचन आयोग स्रोतले बताएको छ ।

केहीबेर पछि मतगणना सुरु गरिने बताइएको छ ।

केन्द्रीय सदस्यको मतपरिणाम सार्वजनिक गरेपछि आजै पदाधिकारीको पनि मतदान गरिने जनाइएको छ ।

खुला उपसभापति, महिला उपसभापति, महामन्त्री, दुई खुला सहमहामन्त्री र दुई महिला सहमहामन्त्रीको मतदान हुने नेता मनिष झाले बताए ।

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