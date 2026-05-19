रास्वपा महाधिवेशन : ६ पदाधिकारीका लागि हुनेछ निर्वाचन

११ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहिलो चरणको मतदान सकाएको छ । चितवनको भरतपुरमा जारी महाधिवेशन अन्तर्गत निर्धारित समयभन्दा ढिलो गरी मतदान भएको थियो ।
आज बिहानबाट भएको मतदान केहीबेरअघि सकिएको हो । पहिलो चरणमा केन्द्रीय सदस्यको मतदान भएको हो ।
केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अनुसार, २९५९ जनाले पहिलो चरणको मतदानमा सहभागीता जनाएका छन् ।
आजै दोस्रो चरण अर्थात् पदाधिकारीका लागि पनि मतदान हुनेछ । नेता मनिष झाले बताए अनुसार, दिउँसो ४ बजेसम्ममा दोस्रो चरणको मतदान सुरु हुनेछ ।
एक जना प्रतिनिधिले पदाधिकारीका लागि करिब ४ देखि ५ मिनेट मतदानका लागि लगाउने उनले बताए ।
रास्वपाका अर्का नेता विपिन आचार्यका अनुसार, ६ पदाधिकारीका लागि निर्वाचन हुनेछ ।
खुला उपसभापति–१, महिला उपसभापति–१, खुला महामन्त्री–१ र खुला सहमहामन्त्री–२ र महिला सहमहामन्त्री–१ पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो ।
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