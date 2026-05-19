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उमेर नपुग्दै बिहे गर्ने किशोरकिशोरीलाई जरिबाना मात्रै

सरकारले उमेर नपुगेका किशोरकिशोरीले आफूखुसी गर्ने विवाहका कारण हुने कसुरमा सजायको मात्रा घटाउने गरी कानुनको प्रस्ताव गरेको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ११ गते १३:३६
Photo Credit : तस्वीर : एआई

११ असार, काठमाडौं । सरकारले उमेर नपुगेका किशोरकिशोरीले आफूखुसी गर्ने विवाहका कारण हुने कसुरमा सजायको मात्रा घटाउने गरी कानुनको प्रस्ताव गरेको छ ।

कानुन मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्ने क्रममा उमेर नपुगी विवाह गरे बापत हुने सजायको व्यवस्था परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार, १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने र गराउनेमाथि हुने सजाय यथावत रहनेछ । तर १८ वर्ष पूरा भएर २० वर्ष नपुगेका किशोरकिशोरीहरूबीच विवाह भएमा कैद हुने व्यवस्था हटाइएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार, १८ देखि २० वर्षका किशोरकिशोरीले विवाह गरेमा २५ देखि ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुनेछ । उनीहरूलाई कैद हुनेछैन ।

आपसी मञ्जुरीमा बिहे गरेकाहरुले अनुसन्धान अधिकारीहरूसमक्ष ‘हामी २० वर्ष नपुगेसम्म अलग अलग बस्नेछौं’ भनी मञ्जुरीनामा गरेमा मुद्दा समेत चल्नेछैन, जसबाट उनीहरूले जरिबानाको झमेला समेत बेहोर्नु पर्दैन ।

सरकारले किशोकिशोरीहरूबीच उमेर नपुग्दै आपसी सहमतिमा हुने शारीरिक सम्पर्कको कसुरको मात्रा पनि घटाएको छ । विवाहको उमेर नपुगेका तर प्रेम सम्बन्धका कारण आपसी समझदारीमा सम्पर्क कायम गरेकाहरूलाई मात्रै यस्तो सर्त लाग्नेछ ।

प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार, त्यसका लागि किशोरकिशोरीको उमेर दुई वर्षभन्दा कम हुनुपर्नेछ । त्यस्तो अवस्थाको शारीरिक सम्पर्कलाई एक वर्षमात्रै सजाय हुने भनी प्रस्तावित विधेयकमा प्रस्ताव छ ।

किशोरकिशोरी
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