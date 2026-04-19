+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

म्युजिक खबर ‘म्युजिक अवार्ड’मा सम्मानित हुँदैछन् शम्भुजित बास्कोटादेखि उन्नती बोहरासम्म

संगीतकार शम्भुजित बास्कोटालाई ‘म्युजिक खबर दीर्घ साधना सम्मान–२०८२’ प्रदान गरिने कार्यक्रमकी संयोजक सविता पोखरेलले जानकारी दिइन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ११ गते १३:२०

११ असार, काठमाडौं । म्युजिक खबर म्युजिक अवार्डको १३औँ संस्करणमा दिइने सम्मान तथा पुरस्कारको घोषणा गरिएको छ । राजधानीको बालुवाटारस्थित आम्रपाली बैंक्वट एण्ड इभेन्टमा, असार १४ गते हुने अवार्ड समारोहमा प्रतिष्ठित संगीतकार शम्भुजित बास्कोटालाई ‘म्युजिक खबर दीर्घ साधना सम्मान–२०८२’ अर्पण गरिने कार्यक्रमकी संयोजक सविता पोखरेलले जानकारी दिइन् ।

पोखरेलका अनुसार संगीत रत्न शम्भुजित बास्कोटासँगै गीतकार उन्नती बोहरा ‘शीला’, गीतकार विजय शिवाकोटी, गायक शिव परियार, गायिका कालिका रोका, गीतकार पुरुषोत्तम सानु र सुशीला पौडेल, सञ्चारकर्मी कुवेर गिरी र गोपीकृष्ण चापागाई लगायतलाई सम्मान गरिने भएको छ ।

नेपाली गीत–संगीतको उत्थानमा पाँच दशकभन्दा लामो समय अनवरत र अविस्मरणीय साधनाको उच्च कदर गर्दै बहुआयामिक संगीतकर्मी बास्काेटालाई नगद राशि रु ५१ हजार, सम्मानपत्र र दोसल्लासहित ‘म्युजिक खबर दीर्घ साधना सम्मान’ अर्पण गरिने उनले बताइन् ।

त्यस्तै समारोहमा लागि गीति लेखनमा सांगीतिक इतिहास बोकेकी गीतकार उन्नती बोहरा ‘शीला’लाई ‘म्युजिक खबर शब्द शीला विशिष्ट सम्मान अर्पण गरिने उनको भनाइ छ ।

यसैगरी समारोहमा साढे तीन दशकभन्दा बढी समय नेपाली गीत संगीतमा खर्चिएका वरिष्ठ गीतकार विजय शिवाकोटीलाई ‘म्युजिक खबर रजत संगीत सम्मान –२०८२’ सम्मान अर्पण गरिने संयोजक पोखरेलले जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै गायक शिव परियार र गायिका कालिका रोकालाई यस वर्षको ‘म्युजिक खबर दशकको संगीत सम्मान’ अर्पण गरिने संयोजक पोखरेलको भनाइ छ । सोही समारोहमा स्रष्टाद्वय सुशीला पौडेल र पुरुषोत्तम सानुलाई ‘म्युजिक खबर दशकको संगीत सम्मान’ अर्पण गरिने पोखरेलले बताइन् ।

त्यसैगरी पत्रकारद्वय कुवेर गिरी र गोपिकृष्ण चापागाईंलाई ‘म्युजिक खबर संगीत पत्रकारिता सम्मान’ अर्पण गरिने उनको भनाई छ । त्यसैगरी गीतकार पुष्पा खनाललाई ‘१३औं म्युजिक खबर म्युजिक अवार्ड २०८२’को अवसर पारेर ‘म्युजिक खबर डायस्पोरा संगीत सम्मान २०८२’ गरिने संयोजक पोखरेलले बताइन् ।

उनका अनुसार अवार्ड समारोहमा बालकलाकार १० वर्षीय युनिश घिमिरेलाई यस वर्षको ‘म्युजिक खबर बालप्रतिभा सम्मान–२०८२’ अर्पण गरिने भएको छ । यस्तै गायक, संगीतकार एवं गीतकार डा. रणजित झालाई समारोहको मञ्चमा ‘म्युजिक खबर संगीतकर्मी सम्मान–२०८२’द्वारा सम्मानित गरिने भएको छ ।

त्यस्तै नेपाली सञ्चार तथा सिर्जनात्मक क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा निरन्तर सक्रिय उदयराज शर्मालाई ‘म्युजिक खबर सञ्चारकर्मी सम्मान–२०८२’ प्रदान गरिँदैछ ।

सम्मान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका
उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल

उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल
रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित