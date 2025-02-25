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खेलकुदमन्त्री पोखरेलले भने : नेपाली फुटबललाई ‘रिबिल्ड’ गर्नेछौं

२०८३ असार ११ गते १९:०८ २०८३ असार ११ गते १९:०८

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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११ असार, काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपाली फुटबललाई पुननिर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

बिहीबार मात्र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) फिफाको निलम्बनमा परेको थियो । यसै सन्दर्भमा मन्त्री पोखरेलले उक्त टिप्पणी गरेका हुन् ।

सामाजिक सञ्जालमा एक प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पोखरेलले खेलकुदका सरोकारवाला लगायत पूर्वखेलाडीसँग छलफल भइरहेको र नेपाली फुटबललाई ‘रिबिल्ड’ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग सम्बन्धित एक पोस्ट फेसबुकमा राखेका थिए । त्यहाँ एक व्यक्तिले एन्फा फिफाको निलम्बनमा परेको बारे धारणा सोधेका थिए । सो क्रममा मन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, ‘हामी हालका र यसअघिका फुटबल खेलाडीहरू सहित विभिन्न सरोकारवालासँग निरन्तर छलफलमा छौं । हामी नेपाली फुटबललाई पुननिर्माण गर्नेछौं ।’

एन्फा निलम्बन खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल
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ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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