त्रिनेत्र र द फोर एलिमेन्ट्स राष्ट्रिय ई–स्पोर्ट्सका च्याम्पियन

१२ असार, काठमाडौं । तेस्रो संस्करणको राष्ट्रिय ई स्पोर्ट्स प्रतियोगितामा फ्रि–फायरतर्फ त्रिनेत्र र पब्जी मोबाइलतर्फ द फोर एलिमेन्ट्स च्याम्पियन बनेका छन् ।
ई स्पोर्ट्स संघ नेपाल (ईशान) को आयोजनामा सम्पन्न प्रतियोगितामा उपाधिसहित दुवै टोलीले समान ८० हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गरे ।
प्रतियोगिताको ई फुटबल विधातर्फ रजत बुढाथोकी च्याम्पियन बने । फाइनलमा बिकुल रानालाई पराजित गर्दै उनले उपाधि आफ्नो नाममा लेखाएका हुन् ।
विजेता खेलाडी तथा टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव रामचरित्र मेहता, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार सिद्धि व्यञ्जनकार, ईशानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिमबिक्रम केसी तथा बोर्ड सदस्यहरू मौषमी लामा र सिजन भट्टराईलगायतले ट्रफी, मेडल तथा पुरस्कार प्रदान गरेका थिए ।
प्रतियोगिताका संयोजक प्रकाश घर्तीका अनुसार प्रतियोगिता जेठ १८ गतेदेखि सुरु भएको थियो भने फाइनल चरणका खेलहरू असार ८ देखि ११ गतेसम्म सञ्चालन भएका थिए ।
प्रतियोगितालाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, प्रदेश खेलकुद किवास परिषद्, बागमती प्रदेश, एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिङ्क्सलगायत विभिन्न संघ संस्थाहरूले सहयोग गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया 4