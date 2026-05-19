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केयरगिभर प्रमाणपत्रमाथि विभागको छानबिन, नक्कली भेटिए कारबाही हुने

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कृष्णसिंह धामी कृष्णसिंह धामी
२०८३ असार १४ गते ११:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायल रोजगारीका लागि आवेदन दिएका केयरगिभरहरूको तालिम प्रमाणपत्रको सत्यता जाँच गर्न विस्तृत छानबिन शुरू गरेको छ।
  • तालिम नै नलिई नक्कली प्रमाणपत्र बिक्री गर्ने संस्था र त्यस्ता विवरण पेस गर्ने आवेदकविरुद्ध कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने विभागले जनाएको छ।
  • विभागले इजरायल जानका लागि सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका तालिमसम्बन्धी विज्ञापन तथा प्रचारप्रसारमाथि पनि विशेष निगरानी बढाइएको जनाएको छ।

१४ असार, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायल रोजगारीका लागि आवेदन दिएका केयरगिभरहरूको तालिम प्रमाणपत्रमाथि छानबिन गरिरहेको छ । तालिम नलिइ प्रमाणपत्र बनाउने तथा पैसा लिएर नक्कली प्रमाणपत्र बिक्री गर्ने गरिएको गुनासो आएपछि विभागले प्रमाणपत्रको सत्यता परीक्षण थालेको हो ।

इजरायलले २ हजार २ सय नेपाली केयरगिभरका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । आवेदन प्रक्रियामा सहभागी हुन अंग्रेजी भाषा परीक्षाको स्पिकिङमा ‘बी–वान’ तह उत्तीर्ण अनिवार्य गरिएको थियो । उक्त परीक्षामा १५ हजार ६ सय २६ जनाले सहभागिता जनाए पनि १ हजार २ सय ३१ जना मात्र उत्तीर्ण भएका छन् ।

अंग्रेजी भाषा परीक्षा त्रिपुरेश्वरस्थित सीआईआईएन इन्टरनेसनल क्वालिफिकेसनमार्फत सञ्चालन गरिएको थियो । परीक्षामा सहभागीमध्ये करिब ७.८ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भएपछि अब विभागले उनीहरूले पेस गरेका केयरगिभर तालिम प्रमाणपत्रको समेत विस्तृत परीक्षण सुरु गरेको हो ।

यसका लागि विभागले जेठ २० गते सूचना जारी गर्दै सीटीईभीटी, एनएभीटी तथा विभागमा दर्ता भएका सबै तालिम प्रदायक संस्थाबाट प्रारम्भदेखि हालसम्म केयरगिभर तालिम लिएका प्रशिक्षार्थीहरूको विवरण मागेको थियो । संस्थाहरूले नाम, ठेगाना, तालिम अवधि, प्रमाणपत्र जारी मिति लगायतका विवरण बुझाइसकेका छन् । विभागले अहिले ती विवरण अध्ययन तथा प्रमाणीकरण गरिरहेको जनाएको छ ।

विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यका अनुसार तालिम प्रदायक संस्थाले उपलब्ध गराएका विवरणको छानबिन जारी छ । विभागको अनुगमन तथा जी–टु–जी सहजीकरण (इजरायल) शाखाले ती विवरण अध्ययन गरिरहेको छ ।

विभागको सूचनापछि संस्थाहरूले प्रशिक्षार्थीको विवरण पठाएका छन् । तर केही संस्थाले छोटो अवधिमै अस्वाभाविक रूपमा धेरै व्यक्तिलाई तालिम दिएको विवरण बुझाएपछि त्यसमाथि विशेष अनुसन्धान भइरहेको छ ।

‘१८/२० हजारको हाराहारीमा नाम आएको छ । हामीले विवरणहरू अद्यावधिक गर्ने काम गरिरहेका छौं । केही संस्थाले अस्वाभाविक रूपमा धेरैलाई तालिम दिएको देखिएको छ । त्यस्ता विवरणमाथि छानबिन भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

विगतको अनुभवपछि कडाइ

विभागले यसअघि पनि इजरायल रोजगारीका लागि आवेदन दिने क्रममा नक्कली केयरगिभर प्रमाणपत्र व्यापक रूपमा प्रयोग भएको फेला पारेको थियो ।

२०८१ सालमा खुलेको आवेदनमा सीटीईभीटीबाट मान्यता नपाएका संस्थाको प्रमाणपत्र पेस गर्ने ५०० भन्दा बढी आवेदकको आवेदन रद्द गरिएको थियो । विभागको प्रणालीमार्फत ‘सीटीईभीटीमा तालिमको एफिलेसन नभेटिएकाले आवेदन रद्द गरिएको’ भन्ने सूचना प्राप्त भएपछि मात्रै धेरैले आफूले खरिद गरेको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको थाहा पाएका थिए ।

त्यसपछि प्रमाणपत्र किनेकाहरू पैसा फिर्ता माग्न सम्बन्धित तालिम केन्द्र पुगेका थिए । अनुसन्धानका क्रममा केही संस्थाले प्रतिव्यक्ति ३० देखि ४० हजार रुपैयाँ लिएर ३ महिनाको केयरगिभर तालिम पूरा गरेको प्रमाणपत्र बिक्री गरेको तथा ३९० घण्टाको अनिवार्य तालिम नै नदिई प्रमाणपत्र वितरण गरेको खुलेको थियो ।

झुट्टा विवरण पेस गर्नेलाई कारबाही

इजरायल रोजगारीका लागि नर्सिङ, सीएमए वा एएनएम अध्ययन नगरेकाहरूले तीन महिनाको केयरगिभर तालिम अनिवार्य रूपमा पूरा गरेको हुनुपर्छ । विभागले तालिम नलिई झुट्टा विवरण पेस गर्ने आवेदक र गलत प्रमाणपत्र जारी गर्ने तालिम प्रदायक संस्था तथा व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ ।

विभागका प्रवक्ता बिन्दा आचार्यले आवेदन दिने अन्तिम मितिभन्दा अघि कम्तीमा तीन महिना अवधिको तालिम पूरा गरेकाले मात्रै आवेदन दिन पाउने बताएकी थिइन ।

उनका अनुसार तालिम नलिई झुट्टा विवरण पेस गर्ने, तालिम नै नदिई वा अपुग तालिमलाई पूरा भएको देखाएर प्रमाणपत्र जारी गर्ने संस्था वा व्यक्तिविरुद्ध सरकारी निकायमा झुट्टा कागजात पेस गरेको अभियोगमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रचारमाथि पनि निगरानी

इजरायलका लागि आवेदन खुलेसँगै सामाजिक सञ्जालमा ‘केयरगिभर तालिम खुल्यो’ भन्दै व्यापक बढेको थियो । विभागले यस्ता विज्ञापन र प्रचारप्रसारमाथि पनि निगरानी बढाएको थियो ।

‘युट्युब, टिकटक, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा इजरायल जानका लागि तालिम खुल्यो भनेर प्रचार भइरहेको देखिरहेका छौं । त्यस्ता गतिविधिलाई हामीले नजिकबाट निगरानी गरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता आचार्यले भनिन् ।

विभागले नक्कली प्रमाणपत्र र झुट्टा विवरणका आधारमा इजरायल रोजगारीमा जान खोज्ने प्रयासलाई रोक्न प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणलाई थप कडा बनाएको जनाएको छ ।

केयरगिभर
लेखक
कृष्णसिंह धामी

धामी अनलाइनखबरको बिजनेश ब्युरोका संवाददाता हुन् ।

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