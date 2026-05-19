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युरोपमा गर्मीबाट १ हजार ३०० जनाको मृत्यु : डब्ल्यूएचओ

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १५ गते ८:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विश्व स्वास्थ्य संगठनले तातो लहरका कारण युरोपमा १ हजार ३०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको जनाएको छ ।
  • महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले गर्मीका कारण हुने शारीरिक तनावलाई ‘मौन हत्यारा’ का रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।
  • युरोप पृथ्वीको सबैभन्दा तीव्र रूपमा तातिरहेको महादेश भएको र त्यहाँ विश्वव्यापी औसतको तुलनामा दोब्बर गतिमा तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ ।

१५ असार, काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले तातो लहर (हिटवेभ) का कारण युरोपमा १ हजार ३०० जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ ।

डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै २१ जुनयता युरोपमा उच्च तापक्रमसँग सम्बन्धित १ हजार ३ सयभन्दा बढी अतिरिक्त मृत्यु दर्ता भएको बताएका हुन् ।

युरोपमा गर्मीयामको सुरुआतमै आएको अभूतपूर्व तातो लहरका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । आइतबार पनि युरोपका विभिन्न देशमा तापक्रमका नयाँ कीर्तिमान कायम भएका छन् । जर्मनी, पोल्यान्ड र चेक गणतन्त्रमा तापक्रमले नयाँ रेकर्ड बनाएको र भीषण गर्मीको लहर पूर्वी युरोपतर्फ फैलिँदै गएको बीबीसीले जनाएको छ ।

डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक गेब्रेयससले गर्मीका कारण हुने शारीरिक तनावलाई प्राय: ‘मौन हत्यारा’ (साइलेन्ट किलर) का रूपमा चिनिने उल्लेख गर्दै युरोपका घर, कार्यालय र विद्यालय यस्ता चरम तापक्रम सामना गर्न तयार नभएको बताएका छन् ।

टेड्रोसका अनुसार युरोप पृथ्वीमा सबैभन्दा तीव्र रूपमा तातिरहेको महादेश हो । युरोपमा तापक्रम वृद्धि विश्वव्यापी औसतको तुलनामा करिब दोब्बर गतिमा भइरहेको छ ।

यता, फ्रान्सको राष्ट्रिय स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबारदेखि हालसम्म देशभर अपेक्षाभन्दा करिब १ हजार बढी मृत्यु भएको जनाएको छ ।

ती अतिरिक्त मृत्युमध्ये अधिकांश ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका उमेर समूहका छन् । घरमै हुने मृत्युको संख्या पनि करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गर्मी युरोप
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