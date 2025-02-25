मौलिक तथा परम्परागत खेल प्रतियोगिता हुने

१२ असार, काठमाडौं । नेपाल अल स्पोर्ट्स हबको आयोजनामा प्रथम मौलिक तथा परम्परागत खेल प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ ।
काठमाडौं महानगर –७ स्थित सिफलमा आयोजना हुने सो प्रतियोगितामा ६ खेल समावेश गरिएका छन् । डण्डिबियो, बाघचाल, बुद्धिचाल, रस्साकस्सी, घैटौ फोर र सटपुट समावेश गरिएका छन् ।
दुईदिने प्रतियोगिता अन्तर्गतका बाघचाल र बुद्धिचाल भने थापाथली चेस पार्कमा आयोजना हुने छ ।
नेपाली खेलकुदको विकास र संस्कृति रक्षा दुवै विषयमा यो खेल महोत्सव लाभदायक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
खुला स्पर्धा भएका कारण बुद्धिचालमा राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ ।
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