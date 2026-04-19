+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

माइक्रोसफ्टलाई पछि पार्यो स्पेस एक्सले, बन्यो अमेरिकाको चौथो ठूलो कम्पनी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १३ गते १५:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • स्पेसएक्सले बजार पूँजीकरणका आधारमा माइक्रोसफ्टलाई पछि पार्दै अमेरिकाको चौथो ठूलो कम्पनी बन्ने ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ ।
  • स्पेसएक्सले ६० अर्ब डलरको सम्झौता गर्दै एआई कोडिङ कम्पनी कर्सरलाई अधिग्रहण गरी प्रविधि क्षेत्रमा आफ्नो पकड बलियो बनाएको छ ।
  • आईपीओपछिको उच्च वृद्धि र एआईमाथिको आक्रामक लगानीका कारण स्पेसएक्स लगानीकर्ताको प्रमुख रोजाइमा पर्न सफल भएको छ ।

एलन मस्कलाई विश्वकै पहिलो र एकमात्र ट्रिलेनियर व्यक्ति बनाउन भूमिका खेलेको स्पेस एक्स कम्पनी अमेरिकाको चौथो ठूलो कम्पनी बन्न सफल भएको छ ।

मंगल प्रविधि जगतको दिग्गज कम्पनी माइक्रोसफ्टलाई पछि पार्दै स्पेस एक्सले इतिहास रचेको हो ।

मंगलबार कम्पनीको शेयर मूल्यमा भएको उल्लेखनीय वृद्धिसँगै स्पेसएक्सले बजार पूँजीकरण (मार्केट क्याप) का आधारमा माइक्रोसफ्ट र अमेजनलाई उछिनेको थियो ।

करिब ३ ट्रिलियन डलर बजार मूल्य सहित स्पेसएक्स अमेरिकाको चौथो ठूलो कम्पनी बनेको थियो । त्योसँगै स्पेसएक्सले ई कमर्स दिग्गज अमेजनसँगको अन्तरलाई पनि फराकिलो बनाएको थियो ।

गत मंगलबार माइक्रोसफ्टको बजार पुँजीकरण २.९० ट्रिलियन डलर पुगेको थियो भने अमेजनको बजार पुँजीकरण करिब २.६५ ट्रिलियन डलर पुगेको थियो ।

यद्यपि तत् पश्चात् स्पेस एक्सको शेयर मूल्यमा केही गिरावट आयो र कम्पनी पाँचौ स्थानमा झर्नुपर्यो ।

नेपाली समय अनुसार बुधबार बेलुकीको तथ्यांक अनुसार हाल अमेरिकामा सबैभन्दा ठूलो बजार मूल्य भएको कम्पनी एनभिडिया हो । जसको बजार पुँजीकरण ५.०६ ट्रिलियन डलर छ । दोश्रो स्थानको अल्फाबेटको बजार पुँजीकरण ४.४६ ट्रिलियन डलर हुँदा एप्पलको ४.४२ ट्रिलियन डलर रहेको छ ।

त्यस्तै माइक्रोसफ्टको २.८८ ट्रिलियन र स्पेस एक्सको २.७२ ट्रिलियन डलर कायम भएको छ ।

आईपीओपछि लगानीकर्ताको पहिलो रोजाइ

शेयर बजारमा स्पेसएक्सको यात्रा निकै रोमाञ्चक र ऐतिहासिक बनेको छ ।

गत शुक्रबार भएको यसको रेकर्ड ब्रेकिङ आईपीओपछि कम्पनी लगानीकर्ताको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ ।

कारोबारको पहिलो दिनमै कम्पनीको शेयर मूल्य २० प्रतिशतले उकालो लागेपछि मंगलबारको प्रारम्भिक कारोबारमा पनि करिब ८ प्रतिशत वृद्धि देखिएको थियो।मंगलबार स्पेस एक्सको शेयर मूल्य अधिकतम २२९.८५ डलरसम्म पुगेको थियो। शेयर मूल्य ३ सय ३३ डलर नाघेको खण्डमा स्पेस एक्सले एप्पललाई पनि पछि पार्नेछ ।

एआई क्षेत्रमा स्पेस एक्सको आक्रामक लगानी

लगानीकर्ताको यो उत्साह केवल स्पेसएक्सको अन्तरिक्ष वा स्याटेलाइट व्यवसायका कारण मात्र होइन । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स क्षेत्रमा कम्पनीले चालेका आक्रामक कदमहरुसँग पनि उसको सफलता जोडिएको छ ।

स्पेस एक्सले मंगलबार नै ६० अर्ब डलरको अल स्टक सम्झौता अन्तर्गत तीव्र गतिमा लोकप्रिय बन्दै गएको एआई कोडिङ कम्पनी कर्सरलाई अधिग्रहण गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको छ ।

सफ्टवेयर विकासको क्षेत्रमा कर्सर चर्चित नाम बनिसकेको छ । यो यस्तो आधुनिक उपकरण हो जसले स्वचालित रूपमा कोड लेख्न सक्छ र सफ्टवेयर विकासमा मानिसलाई सहयोग गर्छ । बजारमा यसको प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा क्लाउड कोड र कोडेक्सजस्ता लोकप्रिय एआई प्रडक्टहरूसँग रहेको छ ।

फर्च्युन ५०० सूचीमा रहेका ६४ प्रतिशत ठूला कम्पनीहरूले आफ्ना व्यवसायिक सफ्टवेयर विकासका लागि कर्सरको प्रयोग गरिरहेका छन् ।

स्पेसएक्सले गत अप्रिलमै कर्सर खरिद गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको जानकारी दिएको थियो । यो अधिग्रहणपछि सफ्टवेयर विकास तथा अटोमेसनको क्षेत्रमा स्पेसएक्सको क्षमता थप बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले एआई क्षेत्रमा चलिरहेको तीव्र प्रतिस्पर्धामा कम्पनीको स्थिति अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कर्सर खरिदको सम्झौतालाई एलन मस्कको एआईप्रतिको आक्रामक लगानी रणनीतिको एक हिस्सा मानिएको छ । तथ्याङ्कअनुसार स्पेसएक्सले सन् २०२५ मा एआईसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूमा १२.७ अर्ब डलर खर्च गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमै कम्पनीले थप ७.७ अर्ब डलर लगानी गरिसकेको छ ।

कर्सरको यो अधिग्रहणलाई स्पेसएक्सको इतिहासमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण एआई कारोबार मानिएको छ । एजेन्सी

माइक्रोसफ्ट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन
अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु
विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?

विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?
प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका
उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल

उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल
रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories
विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

9 Stories
विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित