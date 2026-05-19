एमालेले भन्यो- सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीले देशसँग माफी माग्नैपर्छ

१४ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेले सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्ति उपर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले माफी माग्नैपर्ने बताएको छ ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भए लगत्तै विपक्षी दलहरू उठे । सभामुखले समय दिएपछि एमालेको तर्फबाट बोल्दै सांसद पुष्पराज कंडेलले भने, ‘राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिको लागि प्रधानमन्त्रीजीले देशसँग माफी माग्नैपर्छ ।’
गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्मा बोलेका थिए ।
त्यसदिन उनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरुलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ– भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ । यो कुरा अस्ति भर्खरै थाहा पाइयो ।’
यस्तो अभिव्यक्ति उपर संसद्मा विपक्षी दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । एमाले सांसद कँडेलले प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट समेत हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
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