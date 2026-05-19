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एमालेले सरकारसँग खोज्यो विष्णु पौडेल पक्राउको कारण

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १४ गते ११:४९

१४ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको पक्राउको कारण खोजेको छ । एमाले सांसद पुष्पराज कँडेलले पार्टीका तर्फबाट यो विषय संसद्‍मै उठाएका छन् ।

सरकारले सम्पत्ति  शुद्धीकरणको अनुसन्धानका क्रममा पौडेललाई पक्राउ गरेको छ । एमाले सांसद कँडेलले विगतमा केपी शर्मा अ‍ोली माथि लगाइएको आरोपको अर्को रुप भएको बताए ।

आफूहरूले उच्च ओहोदाका मानिसहरूलाई पनि समातेको भन्ने देखाउन, सम्पूर्ण विपक्षीहरूलाई तर्साउने र एमालेलाई बदनाम गराउने उदेश्यबाट प्रेरित रहेको पनि उनले बताए ।

‘विष्णु पौडेल बेकसुर हुनुहुन्छ र उहाँमथि प्रतिसोध साँधिएको छ’, कँडेलले भने ।

सरकारले करका दरको सूचना चुहाएर गलत काम गरिरहेको तर दोष अरुमथि लगथाउने व्यवहारमा रहेको भन्दै पौडेलको रिहा हुनुपर्ने माग गरे ।

नेकपा‍ एमाले विष्‍णु पौडेल
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