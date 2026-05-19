मन्त्रीको सचिवालय संख्या बढाउने तयारीबारे सरकारसँग जवाफ माग

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- सरकारले मन्त्रीको सचिवालयमा कर्मचारी संख्या बढाउने तयारी गरेको विषयमा प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठेको छ ।
- नेकपा एमालेका सांसद पुष्पराज कँडेलले सचिवालय संख्या बढाउने तयारीलाई 'नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना' भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
- विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले मन्त्रीको सचिवालयमा नौ जनासम्म सल्लाहकार र निजी सचिव राख्न लागेको विषयमा स्पष्टीकरण माग गरेका छन् ।
१४ असार, काठमाडौं । सरकारले मन्त्रीको सचिवालय संख्या बढाउने तयारी गरेको विषयमा प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठेको छ । विपक्षी दलहरूले मन्त्रीको सचिवालय बढाउने तयारीको आवश्यकता र औचित्ययता खोजेका हुन् ।
नेकपा एमालेका सांसद पुष्पराज कँडेलले मन्त्रीको सचिवालय संख्या बढाउने तयारीलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको संज्ञा दिएका छन् ।
‘एउटा मन्त्रीले ९ जनासम्म सचिवालयमा राख्ने सल्लाहार र निजी सचिव भनेर राख्ने भनेर भनिएको छ’ कँडेलले भने, ‘त्यो के हो, त्यसको वास्तविकता के हो ? यदि साँच्चै हो भने त्यो नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना हो ।’
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