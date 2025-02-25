तथ्यांकमा फिफा विश्वकप २०२६ को समूह चरणका खेल

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- फिफा विश्वकप २०२६ को समूह चरणका खेलहरू सम्पन्न भएका छन् र ४८ टोलीमध्ये ३२ टोली नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन्।
- इजिप्टले ९२ वर्षको प्रतीक्षापछि विश्वकपमा आफ्नो पहिलो ऐतिहासिक जित दर्ता गरेको छ भने डिक एड्भोकाट सर्वाधिक उमेरका प्रशिक्षक बनेका छन्।
- लियोनेल मेसी ६ गोलसहित गोल्डेन बुटको दौडमा अग्रस्थानमा छन् र क्रिस्टियानो रोनाल्डोले लगातार ६ विश्वकप संस्करणमा गोल गर्ने कीर्तिमान कायम राखेका छन्।
१४ असार, काठमाडौँ । फिफा विश्वकप २०२६ को समूह चरणका खेलहरू सकिएका छन् । ४८ टोली सहभागी यस विश्वकपबाट ३२ टोलीले नकआउट चरण (राउन्ड अफ ३२) मा प्रवेश गरिसकेका छन् । समूह चरणका खेलमा अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनेल मेसीले ह्याट्रिक पूरा गर्दा पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले लगातार ६ विश्वकप संस्करणमा गोल गर्ने खेलाडी बनेका छन् । समूह चरण सकिँदासम्म धेरै रेकर्डहरू बनेका छन् ।
इजिप्टले अन्तत: ९२ वर्षपछि विश्वकपमा आफ्नो पहिलो जित दर्ता गरेको छ । सन् १९३४ मा डेब्यु गरेको इजिप्टले यो आफ्नो चौथो विश्वकप सहभागिता र नवौँ खेलमा न्युजिल्यान्डलाई पछि पार्दै ऐतिहासिक जित हात पारेको हो । इजिप्टलाई जिताउन जिको, मोहम्मद सलाह र ट्रेजेगेटले गोल गरे । त्यस्तै, आइभोरी कोष्टविरुद्ध कुरासाओको कमान्ड सम्हाल्दा ७८ वर्ष २७१ दिन पुगेका डिक एड्भोकाट विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा बढी उमेरका प्रशिक्षक बनेका छन् ।
फ्रान्सका ओसमान डेम्बेलेले नर्वेविरुद्ध खेल सुरु भएको मात्र ३२ मिनेटभित्र विश्वकप इतिहासकै दोस्रो सबैभन्दा तीव्र गतिको ह्याट्रिक पूरा गरे । जारी विश्वकपको समूह चरणमा डेम्बेलेका अतिरिक्त अर्जेन्टिनाका लागि लियोनेल मेसी (अल्जेरियाविरुद्ध) र क्यानडाका जोनाथन डेभिड (कतारविरुद्ध) ले मात्र ह्याट्रिक गर्न सके ।
मेक्सिकोका युवा खेलाडी गिल्बर्टो मोरा (१७ वर्ष २४० दिन) विश्वकप खेल्ने इतिहासकै छैटौँ सबैभन्दा कान्छा खेलाडी बनेका छन् । अर्कोतर्फ, कुरासाओका गोलकिपर एलोय रुमले इक्वेडरविरुद्धको खेलमा अविश्वसनीय १६ पटक गोल हुनबाट बचाउँदै खेललाई ०–० को बराबरीमा रोके । यो ९० मिनेटको निर्धारित समयको खेलमा कुनै पनि गोलकिपरले गरेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै बचाउ हो ।
समूह चरणका आफ्ना सबै खेल जित्दै पूर्ण ९ अङ्कका साथ नकआउट चरणमा प्रवेश गर्ने टोलीहरूमा अर्जेन्टिना, फ्रान्स र मेक्सिको मात्र रहे । जर्मनीले कुरासाओलाई ७–१ को भारी गोल अन्तरले हराउँदै यस विश्वकपको सबैभन्दा ठूलो जित दर्ता गर्यो । जर्मनीले खेलको ५० मिनेटभित्रै ६ गोल गरेको थियो, जसमा काइ हाभर्ट्जले दुई गोल योगदान गरे ।
पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले लगातार ६ वटा विश्वकप संस्करणमा गोल गर्ने आफ्नो कीर्तिमानलाई अझ बलियो बनाएका छन् । उनीपछि लियोनेल मेसीले ५ वटा विश्वकपमा गोल गरेका छन् । उज्बेकिस्तानविरुद्ध गोल गर्दा ४१ वर्ष पुगेका रोनाल्डो विश्वकप इतिहासकै दोस्रो सबैभन्दा पाका गोलकर्ता समेत बनेका छन् ।
अर्जेन्टिनाका लियोनेल मेसी ६ गोलका साथ गोल्डेन बुटको दौडमा सबैभन्दा अगाडि छन् । फ्रान्सका किलियन एम्बाप्पे र ओसमान डेम्बेले, ब्राजिलका भिनिसियस जुनियर र नर्वेका अर्लिङ हालान्ड ४–४ गोलका साथ उनलाई पछ्याइरहेका छन् ।
ब्रुनो गुइमारेस, अलेक्ज्याण्डर इसाक र माइकल ओलिसेले सबैभन्दा बढी ३–३ वटा गोलका लागि पास (असिस्ट) उपलब्ध गराए । मेक्सिको र स्पेन समूह चरणमा एक गोल पनि नबेहोरी नकआउट चरणमा पुग्ने दोस्रो चरणका दुई मात्र टोली बने । स्पेनका गोलकिपर उनाई सिमोनले विश्वकपमा गोल नबेहोरी लगातार ४३० मिनेट बिताइसकेका छन् ।
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