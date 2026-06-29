पहिलो हाफ गोलरहित बराबरिमा क्यानडा र दक्षिण अफ्रिका

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- फिफा विश्वकप २०२६ को पहिलो नकआउट खेलमा क्यानडा र दक्षिण अफ्रिकाले पहिलो हाफसम्म बराबरी खेलेका छन् ।
- लस एन्जलस रंगशालामा जारी खेलको पहिलो हाफमा दुवै टोलीले गोल गर्न सकेनन् ।
- क्यानडा समूह ‘बी’ को उपविजेता र दक्षिण अफ्रिका समूह ‘ए’ को उपविजेताका रूपमा नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका हुन् ।
१५ असार, काठमाडौँ । फिफा विश्वकप २०२६ को पहिलो नकआउट खेलको पहिलो हाफमा सहायेजक क्यानडा र दक्षिण अप्रिकले बराबरी खेलेका छन्
लस एन्जलस रंगशालामा जारी खेलमा क्यानडा र दक्षिण अप्रिकले पहिलो हाफमा दुवैतर्फबाट गोल हुन सकेन ।
क्यानडा समूह ‘बी’ दोस्रो भएर नकआउट चरणमा पुग्दा दक्षिण अफ्रिका समुह ‘ए’ बाट उपविजेता बन्द नकआउट चरणमा पुगेको हो ।
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