ब्राजिल भर्सेस् जापान : प्लेयर्स टु वाच

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फिफा विश्वकप २०२६ को नकआउट चरणमा आज ब्राजिल र जापानबीच रोमाञ्चक भिडन्त हुँदैछ ।
- पाँच पटकको विजेता ब्राजिलको व्यक्तिगत प्रतिभा र अनुशासित जापानको सामूहिक खेलबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
- भिनिसियस जुनियर, रोड्रिगो र मार्किन्होस ब्राजिलका मुख्य हतियार हुन् भने जापानबाट कुबो, मितोमा र एन्डोले नेतृत्व गर्नेछन् ।
१५ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को नकआउट चरण अन्तर्गत आज हुने ब्राजिल र जापानबीचको रोमाञ्चक भिडन्तमा दुवै टोलीका केही विशेष खेलाडीहरूको प्रदर्शन निर्णायक बन्ने देखिएको छ ।
समूह चरणमा प्रभावशाली प्रदर्शन गर्दै अगाडि बढेको पाँच पटकको विश्व विजेता ब्राजिल र अनुशासित तथा तीव्र गतिका खेलमार्फत अन्तिम ३२ मा पुगेको जापान दुवै प्रि-क्वार्टरफाइनल यात्रा तय गर्ने लक्ष्यमा छन् ।
ब्राजिलको व्यक्तिगत प्रतिभा र जापानको सामूहिक संरचनाबीचको भिडन्तमा मैदानमा चम्कने स्टार खेलाडीहरूले नै खेलको दिशा मोड्न सक्छन् । विशेषगरी ब्राजिलका आक्रामक सुपरस्टार र जापानका तीव्र ट्रान्जिसन खेलाडीबीचको व्यक्तिगत द्वन्द्व खेलको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
खेलको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने दुवै टोलीका तीन-तीन मुख्य खेलाडीहरू यसप्रकार छन् :
ब्राजिल
भिनिसियस जुनियर (विङ्गर) : स्पेनिस जायन्ट रियल मड्रिडका सुपरस्टार भिनिसियस ब्राजिलको आक्रमणका सबैभन्दा खतरनाक हतियार हुन् । उनको विस्फोटक गति, एक–विरुद्ध–एक स्थितिमा डिफेन्डरलाई पार गर्ने क्षमता र निर्णायक क्षणमा गोल सिर्जना गर्ने शैली जापानको रक्षापङ्क्तिका लागि ठूलो चुनौती बन्नेछ । जारी विश्वकपमा उनले ४ गोल गरिसकेका छन् ।
म्याथिउस कुन्हा (फरवार्ड) : म्यान्चेस्टर युनाइटेडका युवा स्टार कुन्हाले ब्राजिलको अट्याकिङ खेलमा शटिक फिनिस गर्न सक्छन् । भिनिसियससँगको उनको समझदारी र बक्सभित्रको चलायमान खेल जापानी डिफेन्डरहरूलाई लगातार दबाबमा राख्न सक्छ । कुन्हाले जारी विश्वकपमा ३ गोल गरेका छन् ।
मार्किन्होस (डिफेन्डर) : अनुभवी कप्तान मार्किन्होस ब्राजिलको रक्षात्मक स्थिरताका मुख्य आधार हुन् । जापानको तीव्र काउन्टर अट्याक रोक्ने, डिफेन्सलाई संगठित राख्ने र सेट–पिसमा खतरा सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी उनकै काँधमा हुनेछ ।
जापान
ली काङ-इन (मिडफिल्डर) : ताकेफुसा कुबो चोटका कारण बाहिरिएपछि पेरिस सेन्ट-जर्मेनका यी प्रतिभाशाली आक्रामक मिडफिल्डर ली काङ-इनमाथि जापानको आक्रमण सम्हाल्ने मुख्य जिम्मेवारी आइपरेको छ। मैदानको मध्यभाग र विङ्ग्स दुवै ठाउँबाट खेल्न सक्ने उनको बहुमुखी क्षमता, उत्कृष्ट ड्रिब्लिङ गति र सानो ठाउँमा पनि पास निकाल्ने कला ब्राजिलको रक्षापङ्क्ति तोड्न जापानको प्रमुख हतियार बन्नेछ ।
को इताकुरा (डिफेन्डर) : बोरुसिया मोन्चेनग्लाडबाखका स्टार डिफेन्डर इताकुरा जापानका नयाँ कप्तान हुन्। ब्राजिल विरुद्धको यो ओपनिङ म्याचमा रक्षापङ्क्ति सम्हाल्दै टोलीको नेतृत्व गर्ने र ब्राजिलका विष्फोटक फरवार्डहरूलाई पेनाल्टी बक्स भित्र नियन्त्रणमा राख्ने मुख्य जिम्मेवारी यिनकै काँधमा हुनेछ।
अयासे उएडा (स्ट्राइकर) : डच क्लब फियोनुर्डबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने उएडा जापानी आक्रामक पङ्क्तिका मुख्य गोलकर्ता हुन्। पेनाल्टी बक्सभित्र उनको तीव्र दौडाइ, चलाखीपूर्ण बडी पोजिसनिङ र दुवै खुट्टाले शक्तिशाली फिनिसिङ गर्न सक्ने क्षमता ब्राजिलियन डिफेन्सका लागि खतरनाक साबित हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया 4