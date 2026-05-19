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किसानले धानको बिउ समेत राख्न पाएनन् : सांसद रखाल

नेकपा एमालेकी सांसद मिना सिंह रखालले किसानले धानको बिउ समेत राख्न नपाएको बताएकी छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १५ गते १२:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसद मिना सिंह रखालले धान दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै समयमै मल र बिउ उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
  • उनले किसानले धानको बिउ समेत राख्न नपाएको पीडा सुनाउँदै कृषि प्रधान देशमा मल र बिउको अभावले उत्पादन घट्ने चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
  • पानीको अभाव र अत्यधिक वर्षाका कारण किसान समस्यामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषि उत्पादन र आयमा पर्ने नकारात्मक असरप्रति सरकारलाई सचेत गराइन् ।

१५ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद मिना सिंह रखालले किसानले धानको बिउ समेत राख्न नपाएको बताएकी छन् ।

आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले धान दिवसको अवसरमा शुभकामना दिइन् । तर, दिवस मनाइरहँदा किसानले धानको बिउ समेत राख्न नपाएको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।

कतै पानीको अभाव रहेको कतै अध्याधिक वर्षाका कारण समस्या भएको भनेर उनले किसानको पीडा सुनाएकी हुन् ।

कृषि प्रधान देश मात्रै भनेर नहुने भन्दै उनले समयमै मल र बिऊ कोउपलब्धता हुनुपर्ने बताइन् । अन्यथा उत्पादन घट्ने र किसानको आयमा असर पर्ने बताइन् ।

किसान धानको बिउ
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