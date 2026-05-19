विजय र पूजाको ‘रत्यौली’ फागुन २१ मा

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- अभिनेत्री पूजा शर्माको प्रस्तुतिमा बन्न लागेको फिल्म ‘रत्यौली’ आगामी फागुन २१ गतेबाट विश्वव्यापी रूपमा प्रदर्शन हुने भएको छ ।
- मुस्कान ढकालद्वारा निर्देशित यस फिल्ममा मुख्य कलाकारका रूपमा विजय बराल र पूजा शर्मा अनुबन्धित भएका छन् ।
- महाशिवरात्री र नारी दिवसको अवसर पारेर फिल्म रिलिज गर्न लागिएको वितरक करण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ ।
काठमाडौं । अभिनेत्री पूजा शर्माको प्रस्तुतिमा तयार हुन लागेको फिल्म ‘रत्यौली’ को प्रदर्शन मिति तय गरिएको छ । यो फिल्म फागुनको २१ गतेबाट विश्वव्यापी रुपमा रिलिज हुने निर्माणपक्षले जनाएको छ ।
सुरज आचार्यको निर्माणमा तयार हुने फिल्मलाई मुस्कान ढकालले निर्देशन गर्दैछन् । यो फिल्ममा अभिनेता विजय बराल र पूजा फाइनल भइसकेका छन् । नाईटिङ्गेल ईन्टरटेन्मेन्ट प्रालि र पूजा शर्मा प्रोडक्सनको व्यानरमा निर्माण हुन लागेको यो फिल्मको छायांकन भदौ महिनाबाट सुरु हुँदैछ ।
फिल्मको पोष्टर सार्वजनिक भएसँगै यसले चर्चा पाएको थियो । यो फिल्मको वितरणको जिम्मा रिच इन्टरटेन्मेन्टका लागि करण श्रेष्ठले लिएका छन् ।
महाशिवरात्री र नारी दिवस परेकाले फिल्मको प्रदर्शन मिति फागुन २१ लाई तय गरिएको करणले बताएका छन् । सामाजिक कथावस्तुमा तयार हुने यो फिल्मको हाल धमाधम प्रि-प्रोडक्सनको काम चलिरहेको छ ।
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