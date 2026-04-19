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शासकीय स्वरूपमाथि प्रश्न उठाउनु राजनीतिक अपरिपक्वता : भीष्मराज आङदेम्बे

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १६ गते १०:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले वर्तमान शासकीय स्वरूपमाथि प्रश्न उठाउनु राजनीतिक अपरिपक्वता भएको बताएका छन्।
  • उनले संघीय संरचनालाई जनताले वास्तविक अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र यसलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने चेतावनी दिएका छन्।
  • आङदेम्बेले नेतृत्वको अकर्मण्यता र सोचको कमीलाई ढाकछोप गर्न व्यवस्थामाथि दोष लगाउने काम गलत भएको उल्लेख गरेका छन्।

१६ असार, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले वर्तमान शासकीय स्वरूपमाथि प्रश्न उठाउनु राजनीतिक अपरिपक्वता भएको बताएका छन्।

६८औँ संसद् दिवसका अवसरमा मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिलाई सङ्कटमा पार्ने काम कसैबाट पनि हुन नहुनेमा जोड दिए।

नेता आङदेम्बेले नेतृत्वको अकर्मण्यता र सोचको कमीलाई ढाकछोप गर्न शासकीय स्वरूपमाथि प्रश्न उठाउने गरिएको टिप्पणी गरे। सात प्रदेश र तीन तहको सरकारसहितको वर्तमान संघीय संरचना नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षको ऐतिहासिक निष्कर्ष भएको भन्दै उनले कुनै लहर, आवेग वा उत्तेजनाका भरमा यसलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने चेतावनी दिए।

‘आज हामी त्यही शासकीय स्वरूपमाथि धावा बोल्ने ठाउँतर्फ फर्किएर गएको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ, जुन राम्रो होइन,’ आङदेम्बेले भने, ‘हाम्रो अकर्मण्यता र अपरिपक्व सोचको दोष शासकीय स्वरूपलाई थोपर्न थाल्यौँ। अभ्यास नै नगरिकन प्रश्न उठाउनु गलत हो।’

उनले संघीयताअन्तर्गतको संरचनालाई जनताले वास्तविक अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै ऐतिहासिक प्राप्तिका रूपमा रहेको वर्तमान व्यवस्थाप्रति संशय पैदा गर्ने काम कसैले गर्न नहुने तर्क गरे।

संसद् दिवसलाई केवल औपचारिक उत्सवका रूपमा मात्र नलिई देश र जनताप्रतिको दृढ प्रतिबद्धताका रूपमा मनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो।

आङदेम्बेले उक्त प्रतिबद्धतालाई ठोस अठोट र सङ्कल्पमा बदल्दै प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूलाई आह्वान गरे।

भीष्मराज आङदेम्बे शासकीय स्वरुप
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