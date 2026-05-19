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- कोशी प्रदेशसभाको आज दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएको बैठक विशेष कारणवश स्थगित गरिएको छ ।
- प्रदेशसभा सचिव सुदर्शन खड्काका अनुसार प्रदेश सरकारको अनुरोधमा बैठकको समय परिवर्तन गरिएको हो ।
- सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले अर्को बैठक आगामी असार १८ गते दिउँसो १ बजे बस्ने गरी समय निर्धारण गर्नुभएको छ ।
१६ असार, विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको आज दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएको बैठकको समय परिवर्तन भएको कोशी प्रदेशसभा सचिव सुदर्शन खड्काले जानकारी दिए ।
कोशी प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनको १६ औँ बैठक असार ११ र १६ गते लगातार तोकिएको समय बस्न नसकेपछि कोशी प्रदेश सरकारको अनुरोधमा समय परिवर्तन गरिएको सचिव खड्काले बताए ।
प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ६ को उपनियम (३) बमोजिम सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले अर्को बैठकका लागि आगामी असार १८ गते दिउँसो १ बजे बस्ने समय निर्धारण गरेका छन् ।
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