आठ विश्वविद्यालयका प्रस्तावित उपकुलपतिको टुंगो, नाम गोप्य

१६ असार, काठमाडौं । सिफारिस समितिले आठ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका लागि तीन–तीन जनाको नाम टुंगो लगाएको छ ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले आठ वटा विश्वविद्यालयको लागि उपकुलपतिको नाम टुंगो लगाएको हो ।
‘सिफारिस समितिले निर्णय गरिसेकेको छ । अब मन्त्री ज्युले कुलपतिलाई सिफारिस गर्नुहुन्छ,’ शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रत्येक विश्वविद्यालयको लागि तीन तीन जनाको नाम सर्टलिस्टिङ भएको छ ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शिक्षा मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री एवं कुलपति बालेन्द्र शाहलाई भोलि नाम सिफारिस गर्ने तयारी छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको लागि तीन तीन जनाको नाम टुंगो लगाएको हो ।
त्यसमध्येबाट एक जनालाई कुलपति प्रधानमन्त्री बालेनले उपकुलपतिमा नियुक्त गर्नेछन् ।
सिफारिस समितिले विज्ञहरू सहभागी गराएर नाम छनोट गरेको दाबी गरेको छ । अन्तर्वार्ताको क्रममा भने सिफारिस समितिका सदस्य पनि सहभागी भएका थिए ।
गत २५ वैशाखमा १० दिनको समय दिएर नयाँ उपकुलपतिको लागि खुला आह्वान गरिएको थियो ।
जसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको लागि ५०, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ३८, पोखरा विश्वविद्यालय ३८, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय १९, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय २०, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ११, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय १५ र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको लागि २७ गरी २१८ जनाको आवेदन परेको थियो ।
आवेदन परेकामध्येबाट विज्ञले दिएको नम्बरको आधारमा सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरिएको भनिएको छ । सर्टलिस्टमा परेकाको अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिकरण गरेर छनोट समितिले नाम टुंगो लगाएको हो ।
टुंगो लगाइएकाहरूको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
अध्यादेशमार्फत उपकुलपतिहरू पदमुक्त भएपछि नयाँ उपकुलपति चयन गर्न लागिएको हो ।
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