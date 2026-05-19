+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सबै उजुरीकर्तालाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा बोलाउन आवश्यक छैन : सांसद बुर्लाकोटी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १७ गते १४:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्धका सबै उजुरीकर्तालाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा बोलाउन आवश्यक नरहेको बताउनुभयो ।
  • उहाँले उजुरीकर्तालाई बोलाउने क्षेत्राधिकार समितिका सभापतिमा राख्नुपर्ने र आवश्यक परे सदस्यले सुझाव दिनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
  • सबैलाई बोलाउँदा समय व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने भन्दै उजुरीको प्रकृति र आवश्यकताका आधारमा सिमित उजुरीकर्तासँग मात्र छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

१७ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले सुनुवाइको लागि प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध उजुरी दिने सबैलाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा बोलाउन आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।

बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा भएको आगामी सुनुवाई सम्बन्धी कार्यहरूमा आन्तरिक तयारी सम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उजुरीकर्तालाई बोलाउने वा नबोलाउने अधिकार समितिका सभापतिको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने बताउँदै उनले कुनै उजुरीकर्ता अनिवार्य रूपमा बोलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएमा समितिका सदस्यले सभापतिलाई सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

‘उजुरीकर्ता बोलाउने या नबोलाउने, कसलाई बोलाउने भन्ने क्षेत्राधिकार सभापतिकोमा राखौँ । तर सभापतिज्यूले कुनै उजुरीकर्ता छुटाउनु भयो, त्यो उजुरीकर्ता चाहिँ बोलाउनुपर्छ भन्ने छ भने सभापतिलाई यो उजुरीकर्ता पनि बोलाऊँ भनौँ । त्यसपछि हामी अलिकति स्पेसिफिक हुन्छौँ । अब र्‍याण्डमली सबैलाई जति उजुरीकर्ता छन्, सबैलाई बोलाउँदाखेरि उजुरीकर्ता बोल्न नसक्ने उहाँले ल्याएको वकिल मात्रै बोल्ने स्थिति भयो । त्यस्तो चाहीँ हुन हुँदैन,’ उनले भने ।

सबै उजुरीकर्तालाई बोलाउँदा समय व्यवस्थापन र सुनुवाइको गुणस्तर प्रभावित हुने भएकाले उजुरीको प्रकृति र आवश्यकताका आधारमा सिमित उजुरीकर्तालाई मात्र बोलाउने अभ्यास गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

प्रश्तावित व्यक्तिविरुद्ध उजुरी परेमा सूचना जारी गर्ने निर्णयका लागि आवश्यक परेमा छिटो जुम बैठक आयोजना गर्ने व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरे ।

‘उजुरीकर्ता स्वयं बोल्नुपर्छ कि वकिलले नै उजुरी हालेको हुनुपर्‍यो । यो सभापति ज्यूको क्षेत्राधिकारमा राख्ने र हामी सदस्यले यो उजुरीकर्ता चाहिँ बोलाउनु पर्‍यो सभापतिज्यू भनेपछि बोलाउने । २० वटा उजुरीकर्ता होलान्, ५० वटा उजुरीकर्ता होलान्, सबैलाई बोलाउन आवश्यक छैन,’ उनले भने, ‘उजुरीकर्ता धेरै बनाइदिने अनि यो समितिलाई पेलपाल गर्ने हो भने उजुरी धेरै बनाउँदा पनि हुँदो रहेछ, भन्ने मैले थाहा पाएँ । उजुरीकर्ता धेरै बनाइदिएपछि यहाँ उजुरी नै हामीले राम्रोसँग हेर्न भ्याउँदैनौँ । गडबड पारेपछि त्यो स्वत: पास हुनेमा जान्छ । त्यसलाई अलिकति राम्रो गरौँ भन्ने मनशायले मैले यो प्रश्ताव राखेँ ।’

उनले संसदीय सुनुवाई प्रक्रियालाई सरल, छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन कार्यविधिमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

कबिन्द्र बुर्लाकोटी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कबिन्द्र बुर्लाकोटीले फिर्ता लिए महामन्त्रीको उम्मेदवारी

कबिन्द्र बुर्लाकोटीले फिर्ता लिए महामन्त्रीको उम्मेदवारी
ऐन विपरीत रास्वपाले बनायो बालबालिकालाई पार्टी सदस्य

ऐन विपरीत रास्वपाले बनायो बालबालिकालाई पार्टी सदस्य
रास्वपा महामन्त्रीको स्पष्टीकरण- पार्टीको टिकट वितरणमा एक नम्बर थपिन्छ भनेको हुँ (भिडियो)

रास्वपा महामन्त्रीको स्पष्टीकरण- पार्टीको टिकट वितरणमा एक नम्बर थपिन्छ भनेको हुँ (भिडियो)
रास्वपालाई जनताले दिएको मत अरू पार्टीसँग पंगा खेल्न होइन : महामन्त्री बुर्लाकोटी

रास्वपालाई जनताले दिएको मत अरू पार्टीसँग पंगा खेल्न होइन : महामन्त्री बुर्लाकोटी
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपाललाई अझै बलियो बनाएको छ : कबिन्द्र बुर्लाकोटी

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपाललाई अझै बलियो बनाएको छ : कबिन्द्र बुर्लाकोटी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जेब्राक्रसमै गइरहेको छ पैदल यात्रुको ज्यान, जरिबानामा केन्द्रित छ सरकारको ध्यान

जेब्राक्रसमै गइरहेको छ पैदल यात्रुको ज्यान, जरिबानामा केन्द्रित छ सरकारको ध्यान
सडकले निलेका जिन्दगीहरू

सडकले निलेका जिन्दगीहरू
अत्यधिक चापमा ट्राफिक प्रहरी, एक ट्राफिकको भागमा १४०० सवारी

अत्यधिक चापमा ट्राफिक प्रहरी, एक ट्राफिकको भागमा १४०० सवारी
महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो

महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो
मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?

मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?
एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन
अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories
असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories
स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

8 Stories
६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित