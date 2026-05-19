स्टार्टअप कर्जाका लागि देशभरिबाट ९६६ प्रस्ताव छनोट

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- सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्टार्टअप कर्जाका लागि देशभरिबाट ९६६ नयाँ प्रस्तावक छनोट गरेको छ ।
- औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले छनोटमा परेका उद्यमीहरूलाई तीन दिनभित्र तोकिएको बैंक शाखामा आवश्यक कागजातसहित सम्पर्क गर्न सूचित गरेको छ ।
- सरकारले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
१७ असार, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्टार्टअप कर्जाका लागि देशभरिबाट ९६६ प्रस्तावक छनोट गरेको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले मंगलबार कर्जा प्रवाहका लागि सिफारिस भएका प्रस्तावकको नाम सार्वजनिक गर्दै तीन दिन भित्र तोकिएको बैंक शाखामा सम्पर्क गर्न सूचित गरेको छ ।
प्रतिष्ठानका अनुसार कार्यक्रम वार्षिक सालबसाली भएकाले असार मसान्तपश्चात परियोजना प्रस्ताव र सिफारिस रकम स्वत: निष्क्रिय हुने भन्दै कर्जा प्राप्तिका लागि आह्वान गरेको हो ।
छनोट भएका प्रस्तावकले तोकिएको बैंक शाखा कार्यालयबाट कर्जा प्राप्त गर्न आवश्यक कागजातसहित सम्पर्क गर्नुपर्ने समेत सूचनामा उल्लेख छ । व्यवसाय दर्ता र नवीकरणको सक्कल प्रमाणपत्र, प्यान/भ्याट दर्ताको प्रमाणपत्र, उद्यमीको नागरिकता सक्कल प्रमाणपत्र, आव २०८१/८२ को करचुक्ताको प्रमाणपत्र र आधिकारिक व्यक्तिको पासपोर्ट साइजको फोटोसहित सम्पर्क गर्नुपर्नेछ । यसअघि सहुलीयतपूर्ण कर्जा लिएका र कर्जा चुक्ता नगरेकाहरूले भने पुनः कर्जा नपाउने सूचनामा उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठानले यसअघि कर्जा प्राप्त गर्न योग्य १२ सय ९८ परियोजनाको प्रारम्भिक सूची निकालेको थियो । सो सूचीबाट थप विवरण, फोटो, भिडियो समेत लिई प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । प्रस्तुतीकरणमा कुल ११ सय ५६ परियोजनाका प्रस्तावकले भाग लिएका थिए । त्यसपछि प्रतिष्ठानले अन्तिम छनोट गरेको हो ।
प्रतिष्ठानले छनोट गरेका प्रस्तावहरूमा कृषि र पशुपन्छीसँग सम्बन्धित गतिविधि धेरै छन् । चालु आवमा सरकारले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
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