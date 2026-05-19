जन्मकैदको सजाय पाएका निलम्बित सांसद शर्मालाई उच्चले तोक्यो ५ वर्ष कैद

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- उच्च अदालत जनकपुरले सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक हत्या प्रकरणमा निलम्बित सांसद अभिराम शर्मालाई जन्मकैदको सट्टा पाँच वर्ष कैद सजाय तोकेको छ।
- न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले अन्य तीनजनाको हकमा भने जिल्ला अदालतको जन्मकैदको फैसला नै सदर गरेको छ।
- २०७२ सालको मधेश आन्दोलनका क्रममा आक्रमणमा परी घाइते भएका असई विकको एम्बुलेन्सबाट निकालेर कुटपिट गर्ने क्रममा मृत्यु भएको थियो।
१७ असार, जनकपुरधाम । सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक हत्या प्रकरणमा महोत्तरी जिल्लाबाट जन्मकैदको सजाय पाएका मधेशका निलम्बित सांसद अभिराम शर्मालाई उच्च अदालतको आदेशले राहत भएको छ ।
जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएर उनलाई उच्च अदालत जनकपुरले पाँच वर्ष कैद सजाय तोकेको छ ।
तत्कालीन लोसपाका संसदीय दलका नेता शर्मा जन्मकैद सजाय सुनाइएपछि फरार छन् । उनलाई मधेश प्रदेशसभाले निलम्बन गरिसकेको छ ।
जिल्ला अदालत महोत्तरीले २०८० मंसिर २८ गते सुनाएको फैसालामा शर्मा लगायत ७ जनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । उच्चले भने तीनजनाको हकमा जिल्लाको फैसला जन्मकैद सजर र चारजनलाई पाँचपाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो ।
अभियुक्तहरु संजय साह, मोहन ठाकुर, प्रदीप रायलाई जन्मकैद जिल्लाकै फैसला सदर गरेको हो । यस्तै अभिराम शर्मा, धर्मेन्द्र राय, रामशंकर मिश्र र सुरेश पाण्डेलाई जन्मकैदको फैसला उल्टाएर जनही पाँचपाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो ।
उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
२०८० मंसिर २८ गते जिल्ला अदालत महोत्तरीका न्यायाधीश उद्धबप्रसाद भट्टराईको इजलाशले सुनाएको फैसला विरुद्ध शर्माका बुवा महेन्द्र शर्माले २०८१ वैशाख ९ गते, मिश्रको हकमा उनको श्रीमती संगीता कुमारी शर्मा, पाण्डेको हकमा उनको छोरी प्रियंका पाण्डे र धमेन्द्र रायको हकमा उनको दाजु अरविवन्द कुमार रायले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । अढाई वर्षको अवधिमा ५० औं पेशीमा आज फैसलाबाट फैसला सुनाइएको हो । ४९ वटा पेशी स्थगित भएको थियो ।
मधेश आन्दोलनको क्रममा २०७२ भदौ २५ गते हेटौंडाबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनका लागि परीक्षा दिएर ड्युटीको लागि महोत्तरी आएका असई थमन बिकमाथि महोत्तरीमा आन्दोलनकारीले आक्रमण गरेका थिए ।
घाइते बिकलाई जलेश्वर अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारको लागि एम्बुलेन्समा जनकपुर ल्याउँदै गर्दा महोत्तरीको साविक अनैठा गाविसमा आन्दोलनकारीले निकालेर कुटपिट गर्दा उनको ज्यान गएको थियो ।
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