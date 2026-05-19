शिल्पी थिएटरमा ‘मिस मेनुका’ मञ्चन हुने

१८ असार, काठमाडौं । बत्तिसपुतलीमा अवस्थित शिल्पी थिएटरमा ‘मिस मेनुका: एक संवेदनशील यौनकर्मी’ नामक नाटक मञ्चन हुने भएको छ । यो फ्रान्सेली नाटक ला पे… रेस्पेक्टुअजको नेपाली रुपान्तरण हो ।
यो नाटकको मुख्य सर्जक झाँ पल सार्त्र हुन् । नाटकको नेपाली रुपान्तरण कल्पना घिमिरे नुरिस्साँले गरेकी हुन् भने निर्देशन पवित्रा खड्काले गरेकी हुन् ।
अहिले थिएटरले नाटकको आधिकारिक पोस्टर सार्वनजिक गरेको छ । मञ्चन मिती र संलग्न कलाकारहरू भने खुलाएको छैन ।
यसअघि शिल्पी थिएटरले सार्त्रको कालजयी नाटक ‘नो एक्जिट’को नेपाली रूपान्तरण ‘अनुपस्थित तिन’मा मञ्चन गरेको थियो ।
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