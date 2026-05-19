दैलेखमा कर्णाली नदीमा खस्यो मिनीबस

१८ असार, काठमाडौं । दैलेखमा मिनीबस (फोर्स गाडी) कर्णाली नदीमा खसेको छ । सुर्खेतबाट कालीकोट जाँदै गरेको क.प्र. ०२-००१ ख १०५५ नम्बरको फोर्स गाडी साढे ११ बजेतिर चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका-७ कर्णाली राजमार्गको साङगेतरास्थित कर्णाली नदीमा खसेको हो ।
प्रहरीका अनुसार गाडी सडकबाट ४०० मिटर तल खसेको छ । घटनास्थलबाट एक जनालाई अचेत अवस्थामा उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका सूचना अधिकारी लक्ष्मण पचभैयाले जानकारी दिए । अन्य यात्रुको अवस्था अज्ञात छ । गाडीको कति जना सवार थिए भन्ने पनि खुलेको छैन ।
अहिले उद्धार सामाग्रीसहित ३५ जना प्रहरी टोली खटिएको सूचना अधिकारी पचभैयाले जानकारी दिए । बिहान साढे ११ बजे बस खसेको सूचना आएपछि प्रहरी टोली उद्धारका लागि खटिएको उनले बताए ।
घटनास्थल प्रहरी चौकी पाल्तडाबाट करिब ३ किलोमिटर उत्तर तर्फ पर्छ भने जिप्रकाबाट ५० किलोमिटर पश्चिम रहेको छ ।
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