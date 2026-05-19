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संसद्‌मा उठेका कुरालाई सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै विपक्षीको विरोध

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निरन्तर उठाएका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै विपक्षी दलले विरोध जनाएका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १८ गते १३:५८

१८ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निरन्तर उठाएका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै विपक्षी दलले विरोध जनाएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुने बितिकै विपक्षी सांसदहरुले आफूहरुले यसअघि उठाएका सीमा लगायतका अन्य विषयमा सरकारले कुनै चासो नदिएको भन्दै उठेर विरोध जनाएका हुन् ।

विपक्षी दलका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले कांग्रेस सांसद खडक बहादुर बुढालाई बोल्न समय दिएका थिए ।

सांसद बुढाले सरकारले कानुनी राज्य र सुशासनको धज्जी उडाएको आरोप लगाए ।राहदानी छपाइ खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको कुरा बाहिर आएको भन्दै उनले यसको निष्पक्ष र कानुनसम्मत छानबिन हुनुपर्ने माग गरे ।

उनले पहिलेको सम्झौता खारेज गरेर पुरानै कम्पनीलाई बढी मूल्यमा काम दिनका लागि चलखेल भइरहेको समेत आरोप लगाए ।

प्रतिनिधिसभा
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