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पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिवमा तीर्थ श्रेष्ठ नियुक्त

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १८ गते १७:५८

१८ असार, काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिवमा कवि तथा संस्कृतिकर्मी तीर्थ श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री  खडकराज पौडेल (गनेस)ले श्रेष्ठलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यले जानकारी दिए ।

कोषको कोषाध्यक्षमा गंगासागर बानियाँ र सदस्यहरूमा केदारमान भण्डारी, रूपा शाही बाँस्तोला, राम सोभित नायक, संगिताकुमारी राम नियुक्त भएको मन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

तीर्थ श्रेष्ठ पशुपति क्षेत्र विकास कोष
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