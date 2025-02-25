एन्डरसन ११.६ करोड पाउन्डमा सिटी जाँदै, इतिहासकै महँगा बेलायती खेलाडी बने

१८ असार, काठमाडौं । म्यान्चेस्टर सिटीले एलियट एन्डरसनलाई नटिङहम फरेस्टबाट ११.६ करोड पाउन्डमा अनुबन्ध गर्ने सहमति गरेसँगै उनी इतिहासकै सबैभन्दा महँगा बेलायती फुटबलर बन्ने भएका छन् ।
क्लबले औपचारिक प्रक्रिया चाँडै पूरा हुने जनाएको छ। यससँगै एन्डरसनले सन् २०२३ मा डेक्लान राइसलाई अनुबन्ध गर्दा आर्सनलले तिरेको १०.५ करोड पाउन्डको कीर्तिमान तोड्नेछन् ।
२३ वर्षीय एन्डरसन दुई वर्षअघि न्युकासल युनाइटेडबाट साढे तीन करोड पाउन्डमा नटिङहम फरेस्ट पुगेका थिए । छोटो समयमै टोलीका प्रमुख मिडफिल्डर बनेका उनले २०२५–२६ सिजनमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। उनी थोमस टुचेलको प्रशिक्षणमा विश्वकपमा पनि सबै खेलमा सुरुआती रोजाइमा परेका छन् ।
गत प्रिमियर लिग सिजनमा एन्डरसनले ३,३०० पटक बल छोएर सबैभन्दा धेरै बलमा सहभागिता जनाउने खेलाडी बने । उनले २९८ डुअल जिते, ३०६ पटक बल पुनः कब्जा गरे तथा ८० फाउल जित्दै यी तीनै सूचकमा लिगकै शीर्ष स्थानमा रहे ।
पासिङमा पनि उनको प्रभाव उल्लेखनीय रह्यो । उनले केन्द्रीय मिडफिल्डरमध्ये सबैभन्दा धेरै २,०३८ सफल पास पूरा गरे भने ३७६ लाइन–ब्रेकिङ पास दिए, जसले विपक्षीको रक्षापङ्क्ति चिर्दै टोलीलाई आक्रमणमा लैजान ठूलो भूमिका खेल्यो ।
शारीरिक प्रदर्शनमा पनि एन्डरसन प्रभावशाली देखिए । उनले सिजनभर ४११ किलोमिटर दूरी कभर गरे, जुन लिगमा दोस्रो धेरै थियो। त्यस्तै १,८९५ उच्च तीव्रताको प्रेसिङ गर्दै मिडफिल्डरमध्ये दोस्रो स्थानमा रहे। उनले ३८ मध्ये ३७ लिग खेल सुरुआतबाट खेलेका थिए ।
आक्रमणमा पनि उनले चार गोल, चार असिस्ट, ५४ अवसर सिर्जना तथा नौ ‘बिग चान्स’ निर्माण गरे। ४.८ एक्स्पेक्टेड असिस्ट सहित उनी नटिङ्घम फरेस्टका सबैभन्दा सिर्जनात्मक खेलाडीमध्ये एक रहे ।
यसअघि म्यानचेस्टर सिटीको सबैभन्दा महँगो अनुबन्ध ज्याक ग्रिलिश थिए, जसलाई क्लबले १० करोड पाउन्डमा अनुबन्ध गरेको थियो । अब एन्डरसनले त्यो कीर्तिमान पनि उछिनेका छन् ।
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