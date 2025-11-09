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आज पनि एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १९ गते ६:०७

१९ असार, काठमाडौं । देशभर मनसुन वायुको प्रभाव कायम रहेकाले आज पनि अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराई क्षेत्रका एक/दुई स्थानमा भने भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले ती क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।

हाल देशभर साधारणतया बादल लागेको छ । बागमती, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा भइरहेको छ ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो पनि देशभर साधारणतया बादल लाग्ने छ । देशका हिमाली र पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा उच्च हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा हिमपातको सम्भावना छ ।

तराईका केही स्थानमा पनि मेघगर्जन चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।

आज राति पनि देशभर साधारणतया बादल रहनेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली क्षेत्रका केही स्थान तथा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ ।

साथै, पहाडी र तराई क्षेत्रका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुनसक्ने छ । हिजो काठमाडौंमा भएको वर्षाले डुबान हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको थियो ।

पछिल्लो १२ घण्टामा पहाडी भू-भागका धेरै स्थानमा पानी परेको छ । सबैभन्दा बढी पानी सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ९८ मिलिमिटर पानी परेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको रेकर्ड छ ।

अहिले पनि कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा हल्का पानी परिरहेको छ । कर्णाली प्रदेशका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत मध्यम सम्मको पानी पर्न शुरू भएको विभागले जनाएको छ ।

मौसम पूर्वानुमान
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