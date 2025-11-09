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रुसले पठायो भूकम्प प्रभावित भेनेजुएलामा ठूलो परिमाणमा सहायता सामग्री

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १९ गते १६:४८

रुसले भूकम्पबाट प्रभावित भेनेजुएलाका लागि खाद्यान्न र औषधिसहितको मानवीय सहायता सामग्रीको ढुवानी पठाएको रुसी परराष्ट्र मन्त्रालयको ल्याटिन अमेरिकी विभागका निर्देशक अलेक्ज्यान्डर श्चेटिनिनले बताएका छन्।

भेनेजुएलाको स्वतन्त्रता घोषणापत्रमा हस्ताक्षर भएको २१५औँ वर्षगाँठका अवसरमा साइमन बोलिभारको स्मारकमा पुष्पगुच्छा अर्पण गर्ने एक समारोहका क्रममा उनले सो जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार विस्थापित मानिसहरूलाई अस्थायी रूपमा राख्नका लागि पाल, खाद्यान्न, वर्तमान परिस्थितिमा आवश्यक पर्ने औषधि र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीहरू काराकास पठाइँदै छ।

यसका साथै रुसले स्यानिटरी एन्ड एपिडेमियोलोजिकल कन्ट्रोलका विशेषज्ञ टोलीलाई पनि भेनेजुएला पठाउन लागेको उनले थपे।

यस प्राकृतिक विपत्तिको परिणामसँग जुध्न र त्यसबाट बाहिर निस्किन रुस उक्त देशलाई सहयोगको हात बढाउन सधैँ तयार रहेको कुरामा श्चेटिनिनले जोड दिए।

आधिकारिक तथ्यांक अनुसार गत जुन २४ मा भेनेजुएलामा गएका ७.२ र ७.५ म्याग्निच्युडका दुईवटा शक्तिशाली भूकम्पमा परी २ हजार २ सय ९५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ११ हजार २ सय ६७ जना घाइते भएका छन्।

यस विपत्तिबाट समग्रमा २६ हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन्।

भेनेजुएला भूकम्प
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