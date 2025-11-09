२१ असार, काठमाडौं । स्थानीय प्रशासनले कान्ति लोकपथमा रातिको समयमा सवारी चलाउन रोक लगाएको छ ।
आज रातिबाट लागु हुने गरी अर्को सूचना नभएसम्म कान्ति लोकपथ हुँदै मकवानपुर–सिन्धुली जाने सार्वजनिक तथा निजी यात्रुबाहक सवारी साधनलाई साँझ ७ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म आवागमनमा रोक लगाउने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले जानकारी गराएको छ ।
मनसुन सक्रिय भएको समयमा कुनै पनि बेला विपद्को अवस्था आउन सक्ने भन्दै प्रशासनले यस्तो रोक लगाएको हो । कान्ति लोकमार्गको अधिकांश सडक जोखिमयुक्त भौगोलिक तथा भूगर्भिय अवस्थायुक्त रहेको छ ।
सोहीकारण वर्षायाममा पहिरो जाने, ढुंगा खस्ने तथा सडक अवरुद्ध हुने सम्भावना रहेको समेत प्रशासनले जनाएको छ ।
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