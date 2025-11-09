+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बीपी राजमार्गमा ‘होल्ड’ गरिएका यात्रु बोकेका सवारीलाई प्रहरी स्कर्टिङमा भकुण्डे ल्याइँदै

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २१ गते २०:५९

२१ असार, काभ्रेपलाञ्चोक । अविरल वर्षासँगै रोशी खोलामा पानीको सतह बढेपछि आवागमन बन्द भएको बीपी राजमार्गको मंगलटार खण्डमा फसेका सवारी साधानलाई प्रहरी स्कर्टिङमा गन्तव्यतर्फ ल्याइँदैछ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख रविन कार्कीका अनुसार, आइतबार अपराह्न ३ बजेदेखि दाप्चा क्षेत्रमा परेको वर्षापछि रोशी र दाप्चाखोलामा आएको बाढीका कारण राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि सवारी साधनलनई मंगलटारमा होल्ड गरिएको थियो ।

उनका अनुसार सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अन्य सवारीलाई रातिको समय सवारी आवागमन बन्द गरिएको भएपनि यात्रुहरुको विचल्लि हुने भएकोले त्यस क्षेत्रमा रोकिएका ५०/५२ सवारीमात्र भकुण्डे ल्याउन लागिएको हो ।

‘रातिको समय रोशी क्षेत्रमा यात्रुहरू जोखिममा पर्ने भएकाले सिन्धुलीतर्फ नेपालथोक र काभ्रेपलाञ्चोक तर्फ धुलिखेल, काभ्रेभञ्ज्याङ र भकुण्डेमा सावरी होल्ड गरिएको हो,’ उनले भने ।

सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख सुमन योगेशका अनुसार रोशी क्षेत्रमा पानीको बहाव कम भइसकेको जानकारी दिए । सुरक्षाको कारण सवारी रोकिएको भएपनि अहिले बीपी राजमार्गको रोशी खण्डमा सवारी सञ्चालनमा अवरुद्ध नभएको उनको भनाइ छ ।

बीपी राजमार्ग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बाढीले डाइभर्सन बगाएपछि बीपी राजमार्गको काभ्रे सडक खण्ड अवरुद्ध

बाढीले डाइभर्सन बगाएपछि बीपी राजमार्गको काभ्रे सडक खण्ड अवरुद्ध
बीपी राजमार्गमा गुड्न थाल्यो गाडी

बीपी राजमार्गमा गुड्न थाल्यो गाडी
रोशीको बहाव बढेपछि बीपी राजमार्गमा सवारी सञ्चालनमा रोक

रोशीको बहाव बढेपछि बीपी राजमार्गमा सवारी सञ्चालनमा रोक
बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणको काम समयमै सक्न पूर्वाधार सचिवकाे निर्देशन

बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणको काम समयमै सक्न पूर्वाधार सचिवकाे निर्देशन
बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण : पिप्ले-बर्खेखोला खण्डमा काम सुरु

बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण : पिप्ले-बर्खेखोला खण्डमा काम सुरु
बीपी राजमार्ग र हिल्सा–सिमकोट सडकखण्ड बन्द

बीपी राजमार्ग र हिल्सा–सिमकोट सडकखण्ड बन्द

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’
भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा
संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका

संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका
श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ
सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?

सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories
असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित