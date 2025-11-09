बीपी राजमार्गमा ‘होल्ड’ गरिएका यात्रु बोकेका सवारीलाई प्रहरी स्कर्टिङमा भकुण्डे ल्याइँदै

२१ असार, काभ्रेपलाञ्चोक । अविरल वर्षासँगै रोशी खोलामा पानीको सतह बढेपछि आवागमन बन्द भएको बीपी राजमार्गको मंगलटार खण्डमा फसेका सवारी साधानलाई प्रहरी स्कर्टिङमा गन्तव्यतर्फ ल्याइँदैछ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख रविन कार्कीका अनुसार, आइतबार अपराह्न ३ बजेदेखि दाप्चा क्षेत्रमा परेको वर्षापछि रोशी र दाप्चाखोलामा आएको बाढीका कारण राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि सवारी साधनलनई मंगलटारमा होल्ड गरिएको थियो ।
उनका अनुसार सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अन्य सवारीलाई रातिको समय सवारी आवागमन बन्द गरिएको भएपनि यात्रुहरुको विचल्लि हुने भएकोले त्यस क्षेत्रमा रोकिएका ५०/५२ सवारीमात्र भकुण्डे ल्याउन लागिएको हो ।
‘रातिको समय रोशी क्षेत्रमा यात्रुहरू जोखिममा पर्ने भएकाले सिन्धुलीतर्फ नेपालथोक र काभ्रेपलाञ्चोक तर्फ धुलिखेल, काभ्रेभञ्ज्याङ र भकुण्डेमा सावरी होल्ड गरिएको हो,’ उनले भने ।
सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख सुमन योगेशका अनुसार रोशी क्षेत्रमा पानीको बहाव कम भइसकेको जानकारी दिए । सुरक्षाको कारण सवारी रोकिएको भएपनि अहिले बीपी राजमार्गको रोशी खण्डमा सवारी सञ्चालनमा अवरुद्ध नभएको उनको भनाइ छ ।
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