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ग्रिन ग्रोथ इकोनोमिक समिटमा सहभागी हुन पूर्वउपसभामुख राना भारत प्रस्थान

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २२ गते ११:१९

२२ असार, काठमाडौं । पूर्वउपसभामुख एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा रानामगर भारतको हैदरावाद प्रस्थान गरेकी छिन् ।

भारतको तेलांगाना सरकारले आयोजना गरेको ग्रिन ग्रोथ इकोनोमिक समिटमा सहभागी हुन सांसद राना सोमबार विहान नयाँ दिल्ली हुँदै हैदरावाद प्रस्थान गरेकी हुन् ।

दुई दिनसम्म चल्ने ग्रिन ग्रोथ इकोनोमिक समिट नोभोटेल हैदराबाद कन्भेन्सन सेन्टरमा हुँदैछ । नेपालबाट पूर्वउपसभामुख रानालाई आमन्त्रण गरिएको हो ।

सम्मेलनले विश्वभरका विज्ञहरू, कूटनीतिज्ञहरू, निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, उच्च सरकारी अधिकारीहरू, उद्योगका अगुवाहरू, लगानीकर्ताहरू, नवप्रवर्तकहरू, शिक्षाविद्हरू र नीति निर्माताहरूलाई एकै मञ्चमा भेला गराउने आयोजकले जनाएको छ ।

यसमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को भविष्य तथा दिगो पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा र समावेशी आर्थिक वृद्धिमा यसका प्रभावहरूबारे गहन छलफल गरिने बताइएको छ ।

सम्मेलनको उदघाटन तेलंगानाका मुख्यमन्त्री रेभन्थ रेड्डीले गर्ने कार्यक्रम छ ।

इन्दिरा रानामगर ग्रिन ग्रोथ इकोनोमिक समिट
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