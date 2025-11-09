धरान औद्योगिक क्षेत्रका जग्गा ओगट्ने उद्योगको लिज सम्झौता रद्द, ५ नयाँ उद्योग थपिए

२२ असार, सुनसरी । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले धरान औद्योगिक क्षेत्रमा जमिन ओगटेर निष्क्रिय रहेका उद्योगहरूको लिज सम्झौता रद्द गरी नयाँ उद्योग थपेको छ ।
धरान औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख जीवनारायण बन्जाडेका अनुसार लामो समयसम्म उद्योग सञ्चालन नगरी औद्योगिक क्षेत्रको सरकारी जग्गा ओगट्ने उद्योगहरूको लिज सम्झौता कानुनी प्रक्रिया अनुसार रद्द गरी त्यसका ठाउँमा उत्पादनमुखी नयाँ उद्योगहरूलाई स्थान दिइएको छ ।
उनले भने, ‘उत्पादन नगर्ने तर सरकारी जमिन लामो समयदेखि ओगटे पछि लिज सम्झौता रद्ध गरिएका उद्योगहरूमा नेपाल न्यून नेटवर्क प्रालि, शुभम् वाटर इन्डस्ट्रिज प्रालि, जानकी प्रोडक्ट्स, फेमिली युटेन्सिल इन्डस्ट्रिज प्रालि र कमना मल्टिफोर्ड इन्डस्ट्रिज प्रालिको सम्झौता रद्द गरिएको छ ।’
उनकाअनुसार उत्पादन नगर्ने तर नाम मात्रका उद्योगहरूलाई हटाएर थपिएका नयाँ उद्योगहरूमा प्रिती भल्भ एन्ड फिटिङ इन्डस्ट्रिज प्रालि, जिडि स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालि, सिद्धि विनायक घरेलु उद्योग, जेआर भेन्चर्स प्रालि र सूर्य डायमन्ड इन्डस्ट्रिज प्रालि रहेका छन् ।
तीमध्ये सूर्य डायमन्ड इन्डस्ट्रिजको सम्झौता भने केन्द्रीय कार्यालयबाट अन्तिम स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ । उनले जग्गा ओगटेर रहेका उद्योगहरूको सम्पत्ति मूल्यांकन गरी कम्पनीको विनियमावली बमोजिम सार्वजनिक प्रस्ताव आह्वान एवं लिज हस्तान्तरण गर्दा ५ वटा नयाँ उत्पादनमूलक उद्योगसँग सम्झौता गरिएको बताए ।
धरान औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनमुखी उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिएर आयात प्रतिस्थापन, राजस्व वृद्धि र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको कार्यालय प्रमुख बञ्जाडेले बताए ।
नयाँ उद्योगहरू थपिएसँगै धरान औद्योगिक क्षेत्रमा हालको आर्थिक मन्दी र लगानी सङ्कुचनको अवस्थामा समेत नयाँ उद्योगमार्फत् ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वदेशी लगानी भित्रिएको हो ।
नयाँ उत्पादनमूलक उद्योग भित्रिएपछि करिब ३ सय ५० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने पनि कार्यालय प्रमुख बन्जाडेले बताए ।
उनले भने, ‘सञ्चालन तयारीका लागि स्थापित भएका नयां उद्योगहरू मध्ये प्रीति भल्भले पानीका मिटर तथा फिटिङ सामग्री, जीडी स्टिल इन्डस्ट्रिजले निर्माण सामग्री, सिद्धि विनायक घरेलु उद्योगले खाद्यान्न, पशु आहार र जेआर भेन्चर्सले भाँडावर्तन उत्पादन गर्नेछन् ।’
औद्योगिक क्षेत्रभित्र पहिलेदेखिनै निरन्तर सञ्चालित उद्योगहरुले प्लास्टिकजन्य पाइप, खाद्यान्न, धातुजन्य, केमिकल्स, प्रेस, होजियारी, डेरी आदि उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
धरान औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादन सुरु भएपछि स्वदेशी बजारको माग पूर्ति गर्नुका साथै केही वस्तु निर्यात गर्ने सम्भावना रहेको कार्यालय प्रमुख बन्जाडेले बताए ।
भारतीय सरकारको सहयोगमा २०२९ साल मंसिर २६ गते शिलान्यास भई २०३२ पुस १ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको धरान औद्योगिक क्षेत्र धरान उपमहानगरपालिका–८ तीनकुनेमा रहेको छ ।
हाल धरान औद्योगिक क्षेत्रमा ३५ उद्योग रहेका छन् । तीमध्ये ३० उद्योग सञ्चालनमा छन् पाँच उद्योगहरू स्थापना तथा निर्माणक्रममा छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका ३० उद्योगहरूमा करिब एक हजार श्रमिकहरू कार्यरत छन् ।
२०२ रोपनी अर्थात १५ विघा ३ कट्ठामा फैलिएको धरान औद्योगिक क्षेत्रका ती निजी तथा स्वदेशी उद्योगहरूमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको र सरकारी क्षेत्रको लगानी १६ करोड २९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने भनेर छुट्याइएको धरान औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन अझै बाँकी नै रहेकाले बाँकी खाली स्थानमा पनि उत्पादनमूलक उद्योग भित्राइने प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाइने बताइएको छ ।
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