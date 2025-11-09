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नक्कली शरणार्थी प्रकरणको फैसला, संक्षिप्त आदेश आउन बाँकी

फैसलाको संक्षिप्त आदेश तयार हुने क्रममा रहेकाले अरु विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २३ गते २०:१०

२३ असार, काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दाको फैसला गरेको छ ।

न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार मुद्दाको फैसला गरेको हो ।

आरोपितहरूमध्ये केही दोषी ठहर भएका छन् भने केहीले सफाइ पाएको अदालत सम्बद्ध स्रोतले बतायो ।

यो  प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू बालकृष्ण खाण, टोपबहादुर रायमाझी लगायतमाथि मुद्दा लागेको  थियो ।

जिल्ला अदालतले दोषी ठहर भएका केही आरोपितको हकमा सजाय निर्धारणका लागि फेरि सुनुवाइ हुने भनेको छ ।

तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा दोषी ठहर भएका कसुरदारलाई सजाय निर्धारणका लागि फेरि छुट्टै प्रतिवेदनसहित अदालतमा पेश गरेर सुनुवाइ गर्नुपर्छ ।

फैसलाको संक्षिप्त आदेश तयार हुने क्रममा रहेकाले अरु विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरण
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