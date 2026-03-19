नक्कली शरणार्थी प्रकरण : ७ जनालाई सफाइ, अरू दोषी ठहर (सूचीसहित)

२३ असार, काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बहुचर्चित नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकामध्ये ७ जनाबाहेक अरूलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुछिएकामध्ये ७ जनालाई सफाइ दिएको हो ।
हेर्नुहोस् सूची–
|नाम
|फैसला
|कुन कसुर ?
|बालकृष्ण खाँण
|दोषी ठहर
|ठगी तथा संगठित अपराध(मतियार)
|टोपबहादुर रायमाझी
|दोषी ठहर
|संगठित अपराध, राज्यविरुद्ध (एकीकृत कसुर)
|टेकनारायण पाण्डे
|दोषी ठहर
|संगठित अपराध, राज्यविरुद्ध (एकीकृत कसुर)
|टेकनाथ रिजाल
|दोषी ठहर
|ठगी, संगठित अपराध, ठगी तथा संगठित अपराध(मतियार)
|सानु भण्डारी
|दोषी ठहर
|संगठित अपराध, राज्यविरुद्ध (एकीकृत कसुर)
|केशव दुलाल
|दोषी ठहर
|संगठित अपराध, राज्यविरुद्ध (एकीकृत कसुर)
|टंककुमार गुरुङ
|सफाइ
|सबै आरोपबाट सफाइ
|सन्दिप रायमाझी
|सफाइ
|सबै आरोपबाट सफाइ
|रामशरण केसी
|सफाइ
|सबै आरोपबाट सफाइ
|सन्देश शर्मा
|दोषी ठहर
|संगठित अपराध, राज्यविरुद्ध (एकीकृत कसुर)
|गोविन्द चौधरी
|दोषी ठहर
|संगठित अपराध, राज्यविरुद्ध (एकीकृत कसुर)
|आशिष बुढाथोकी
|सफाइ
|सबै आरोपबाट सफाइ
|सागर राई
|दोषी ठहर
|संगठित अपराध, राज्यविरुद्ध (एकीकृत कसुर)
|शम्सेर मियाँ
|दोषी ठहर
|ठगी, संगठित अपराध(मतियार)
|आङटावा शेर्पा
|दोषी ठहर
|संगठित अपराध, राज्यविरुद्ध (एकीकृत कसुर)
|डा. इन्द्रजीत राई
|दोषी ठहर
|संगठित अपराध, राज्यविरुद्ध (एकीकृत कसुर)
|नरेन्द्र केसी
|दोषी ठहर
|ठगी, संगठित अपराध(मतियार)
|हरिभक्त महर्जन
|दोषी ठहर
|ठगी तथा संगठित अपराध(मतियार)
|लक्ष्मी महर्जन
|सफाइ
|सबै आरोपबाट सफाइ
|मोहनराज राई
|निरञ्जन कुमार खरेल
|दोषी ठहर
|ठगी तथा संगठित अपराध(मतियार)
|केशव तुलाधर
|सफाइ
|सबै आरोपबाट सफाइ
|प्रतिक थापा
|सफाइ
|सबै आरोपबाट सफाइ
|बेचन झा
|दोषी ठहर
|ठगी
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