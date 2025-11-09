प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक निजी क्षेत्रसँग भेट्दै बालेन

२३ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेट्ने भएका छन् । उनले बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग भेट्न लागेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो ।
बुधबार प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट हुने जानकारी आफूले पनि पाएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
‘बुधबार प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट हुने भन्ने जानकारी आएको छ, कति बजे भन्ने चाहिँ सूचना आइसकेको छैन । म आफू बाहिर छु तर हाम्रा साथीहरू बैठकमा सहभागी हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।
सरकारसँग संवाद नै नहुँदा निजी क्षेत्रको मनोवल कमजोर बनेकाले आफूहरूले प्रधानमन्त्रीसँग छलफलका लागि लामै समयदेखि समय मागिरहेको र अहिले बैठक तय भएको उनले बताए ।
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