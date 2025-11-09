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मध्य चीनको हुबेईमा विनाशकारी आँधीबेहरी र चक्रवात, ११ जनाको मृत्यु

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २४ गते ९:२३

२४ असार, काठमाडौं । मध्य चीनको हुबेई प्रान्तमा सोमबार राति आएको भीषण आँधीबेहरी र चक्रवातका कारण कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३३१ जना घाइते भएका छन्। यस प्राकृतिक विपत्तिमा परी एक जना अझै बेपत्ता रहेको स्थानीय अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्।

स्थानीय प्रशासनका अनुसार सोमबार राति ७ देखि ११ बजेको समयमा हुबेईको पूर्वी क्षेत्र-विशेषगरी हुआङ्सी, हुआङ्गाङ, एजोउ र सियानिङलगायतका सहरहरूमा मेघगर्जनसहितको शक्तिशाली हावाहुरी चलेको थियो। केही स्थानमा हावाको गति ‘लेभल १३’ सम्म पुगेको र चक्रवात समेत आएको जनाइएको छ।

यस भीषण हावाहुरीले भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार आँधीका कारण २२ वटा भवन पूर्ण रूपमा भत्किएका छन् भने ४ हजार ८ सय ५५ वटा अन्य घर तथा संरचनाहरूमा क्षति पुगेको छ।

घटनालगत्तै प्रान्तीय सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा व्यापक रूपमा खोजी तथा उद्धार अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। घाइतेहरूको उपचारका साथै सम्भावित थप जोखिम न्यूनीकरण र विपद व्यवस्थापन तथा राहत वितरणको कामलाई तीव्र पारिएको प्रान्तीय अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

(सिन्ह्वाको सहयोगमा)

आँधीबेहरी चीन
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