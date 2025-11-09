भोलिदेखि पश्चिम नेपालमा भारी वर्षाको चेतावनी

२५ असार, काठमाडौं । आज पनि नेपालका अधिकांश भूभागमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन् । मौसम पूर्वानुमान मोडेलहरूले भोलिदेखि आइतबारसम्म भने पश्चिम नेपालका केही क्षेत्रमा भारी वर्षा हुनसक्ने संकेत गरेको छ ।
मौसमविद् विनोद पोखरेलका अनुसार दुईवटा मौसम पूर्वानुमान मोडेलले पश्चिम नेपालमा भारी वर्षाको सम्भावना देखाएका छन् । तर वर्षाको क्षेत्र र मात्रा भने फरक–फरक हुनसक्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । कतिपय स्थानमा मोडेलले देखाएको भन्दा बढी र कतिपय स्थानमा कम वर्षा हुनसक्ने भएकाले सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ ।
मौसमविदले पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘केही ठाउँमा मोडेलले देखाएको भन्दा धेरै र केही ठाउँमा थोरै पनि वर्षा हुन्छ । त्यसैले सजग हुनुहोला ।’
यस अवधिमा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा वर्षासँगै पहिरोको जोखिम र नदी तथा खोलामा बहाव बढ्न सक्ने भएकाले आवश्यक सावधानी अपनाउनुपर्ने मौसमविद्हरूको भनाइ छ ।
पहाडी क्षेत्रको तुलनामा तराईमा कम वर्षा
यसैबीच, पूर्वी नेपालको तराई क्षेत्रमा भने अपेक्षाकृत कम वर्षा भइरहेको छ । मौसम पूर्वानुमान मोडेलहरूले वर्षाको सम्भावना देखाए पनि तराईका धेरै स्थानमा उल्लेख्य वर्षा हुन सकेको छैन ।
मौसमविद् विनोद पोखरेलका अनुसार यसको मुख्य कारण वर्षा गराउने बादललाई माथितर्फ उकास्ने प्रणाली कमजोर हुनु हो । पहाडी भूभागले बादललाई माथि उठाउन सहयोग गर्ने भएकाले पहाडी क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा बढी वर्षा भइरहेको छ उनको भनाइ छ । तर समथर तराई क्षेत्रमा बादल बनेर पनि पर्याप्त वर्षा हुन सकेको छैन ।
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