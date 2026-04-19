+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमालेको प्रश्न : सरकार एक चीन नीतिविरुद्ध हो ?

नेकपा एमालेले वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीतिबारे प्रश्न गरेको छ । 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २५ गते १५:१३

२५ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेले वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीतिबारे प्रश्न गरेको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै एमालेका मुख्य सचेतक ऐन महरले यसबारे प्रश्न गरेका हुन् ।

‘के वर्तमान सरकार एक चीन नीतिको विरुद्धमा हो ?’ उनले भने, ‘के बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको छिमेक सम्बन्धी परराष्ट्र नीति परिवर्तन भएको हो ?’

काठमाडौंको स्वयम्भूस्थित एउटा निम्न माध्यमिक विद्यालयमा दलाइ लामाको जन्मोत्सव मनाउन दिएको विषय उनले संसद्‌मा राखेका हुन् ।

यसअगाडि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद प्रमेश कुमार हमाल र रमेश मल्लले समेत यो विषय उठाएका थिए ।

ऐन महर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘सुस्तामा भारतीय सशस्त्र बल छिरिसक्यो, सरकार के हेरेर बसेको छ ?’

‘सुस्तामा भारतीय सशस्त्र बल छिरिसक्यो, सरकार के हेरेर बसेको छ ?’
संसद्‌मा विरोध गर्ने पटक्कै रहर छैन, सर्वसत्तावादले बाध्य बनायो : ऐन महर  

संसद्‌मा विरोध गर्ने पटक्कै रहर छैन, सर्वसत्तावादले बाध्य बनायो : ऐन महर  
ऐन महरको प्रश्न– प्रधानमन्त्रीले बालेनतन्त्रको विकास गर्न खोज्नुभएको हो ?

ऐन महरको प्रश्न– प्रधानमन्त्रीले बालेनतन्त्रको विकास गर्न खोज्नुभएको हो ?
एमालेले भन्यो : प्रधानमन्त्री सदनमा नआए सदनको कारबाही अघि नबढाइयोस्

एमालेले भन्यो : प्रधानमन्त्री सदनमा नआए सदनको कारबाही अघि नबढाइयोस्
ऐन महरविरुद्ध मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको निर्णय उच्च अदालतद्वारा सदर

ऐन महरविरुद्ध मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको निर्णय उच्च अदालतद्वारा सदर
एमाले प्रमुख सचेतकमा ऐन महर

एमाले प्रमुख सचेतकमा ऐन महर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’
पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?
पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा
उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’
भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित