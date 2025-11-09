बाल सुधारगृहका बालबालिकाको मानव अधिकार अवस्थाबारेको प्रतिवेदन पेस

२५ असार, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा उपसमितिका संयोजक निनुकुमारी कर्णले समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेकी हुन् ।
प्रतिवेदन पेश गर्दै उपसमिति संयोजक कर्णले तीन वटा बालसुधार गृहको निरिक्षण गर्दा अधिकांश बाल सुधार गृहहरूमा स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी सङ्ख्यामा बालबालिकाहरू राखिएको पाइएको बताइन् ।
त्यस्तै पर्याप्त मात्रामा बालमैत्री भौतिक पूर्वाधारहरूको स्पष्ट अभाव देखिएको, औपचारिक शिक्षाको सुनिश्चितता हुन नसकेको र स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरू समेत अत्यन्त सीमित रहेको पाइएको उनको भनाइ छ ।
उनले सुधार गृहबाट बाहिरिने बालबालिकाको पुनःस्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि प्रभावकारी प्रणालीको विकास हुन नसकेको उल्लेख गरिन् ।
मुद्दा किनारा लगाउन हुने ढिलाइ र बालबालिकाहरूको कानुनी सहायतामा सीमित पहुँच हुनु बाल सुधार गृह व्यवस्थापनका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको उनले बताइन् ।
बैठकले विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीहरूको मानवअधिकार अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको कार्यावधि १५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
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