संसदीय समितिमा पुग्यो अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक

२२ असार, काठमाडौं । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक २०८३ दफावार छलफलका लागि संसदीय विषयगत समितिमा पुगेको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडग राज पौडेलले यो विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाईयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
जसलाई सभाले स्वीकृत गरेको छ । यो सँगै अब यो विधेयकमाथि दफावार छलफल संसदीय विषयगत समितिमा हुनेछ ।
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