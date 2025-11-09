मन्त्री पदमा सम्झौता गरेर महामन्त्रीबाट उम्मेदवारी फिर्ता लिएको होइन : बुर्लाकोटी

२५ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरण र एकताका लागि आफूले महामन्त्री पदको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको बताएका छन् ।
संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले आफू मन्त्री बन्ने शर्तमा सम्झौता गरेर महामन्त्री पदबाट उम्मेदवारी फिर्ता लिएको भन्नेबारे हल्लामात्रै रहेको जिकिर गरे ।
पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा संस्थापक महामन्त्रीका रूपमा आफ्नो दाबेदारी स्वाभाविक भएपनि अन्य ९ जनाको पनि चाहना देखिएकाले पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन आफूले त्याग गरेको उनको जिकिर थियो ।
‘पार्टी वृहत बनोस् र यसले देश निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेलोस् भन्ने निस्वार्थ मनशायले मैले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको हुँ । मन्त्री बन्ने सर्तमा सम्झौता भएको भन्ने कुरा केवल हल्ला मात्र हुन्, यसमा कुनै सत्यता छैन,’ उनले भने ।
सुकुम्बासी समस्याका सम्बन्धमा बोल्दै उहाँले सरकार यस विषयमा गम्भीर रहेको र समाधानका लागि प्रयासरत रहेको बताए ।
यसैगरी, रास्वपाको विधानमा संसदीय दलको नेता फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्दै उनले पार्टी सभापतिलाई विधानको संरक्षक मानिने र पार्टीको नीति तथा निर्देशन बाहिर कोही पनि जान नपाउने स्थापित मूल्य मान्यताअनुसार नै सो व्यवस्था गरिएको प्रस्ट पारे ।
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