माकलबारीमा गाडीमा लोड गरिएको अक्सिजन ग्याँस सिलिन्डर र फायर एक्स्टिङ्ग्विसर पड्किँदा पैदलयात्रीको मृत्यु

२६ असार, काठमाडौं । काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४ माकलबारीमा अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर र फायर एक्स्टिङ्ग्विसर विस्फोट हुँदा एक पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ ।
प्रहरीका अनुसार आज बिहान करिब १०:२० बजे माकलबारीस्थित सडक खण्डमा सिन्धुपाल्चोक पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको गाडीमा लोड गरिएको सामग्री विस्फोट भएको हो ।
पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका–४ का ४२ वर्षीय कृष्ण अधिकारीले चलाएको बा.प्र.०६–००१ झ ००१७ नम्बरको गाडीमा पनौतीस्थित नवज्योती अक्सिजनबाट फायर एक्स्टिङ्ग्विसर र अक्सिजन सिलिन्डर राखेर सिन्धुपाल्चोकतर्फ लैजाँदै गरिएको थियो ।
प्रहरीका अनुसार नेपाल मेडिकल कलेज पछाडि रहेको पञ्चकुमारी फार्मेसीबाट औषधि राखेर पाँचपोखरी प्राथमिक अस्पतालतर्फ जाने क्रममा माकलबारीमा दुई वटा फायर एक्स्टिङ्ग्विसर र एउटा सानो अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर विस्फोट भएको हो ।
विस्फोटमा पैदल हिँडिरहेका बागलुङ घर भई हाल गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८ माकलबारी बस्ने ४१ वर्षीय विष्णु थापा घाइते भएका थिए । उनलाई उपचारका लागि नेपाल मेडिकल कलेज, अत्तरखेल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार थापालाई बिहान १०:४६ बजे चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । उनको शव नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेलमा राखिएको छ ।
घटनापछि चालक कृष्ण अधिकारी प्रहरी सम्पर्कमा रहेको र सवारी साधन घटनास्थलमै रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनास्थल प्रहरी वृत्त बौद्धबाट करिब ३ किलोमिटर पूर्वतर्फ पर्छ ।
घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
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