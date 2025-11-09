नागरिकले ज्यान गुमाउने अवस्था आउनु दु:खद : सांसद पराजुली

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- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले सरकारी नीति र कार्यक्रमका कारण नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद् भएको बताएका छन्।
- उपनेता पराजुलीले सरकारले बनाएका नीति र योजनाले नागरिकलाई राहत दिनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
- उनले सञ्चारकर्मी र जनप्रतिनिधि दुवैले नागरिकप्रति बढी जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
२६ असार, काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रमका कारण नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनु दु:खद् भएको बताएका छन् ।
शुक्रबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपनेता पराजुलीले सञ्चारकर्मी र जनप्रतिनिधि दुवै पक्ष थप जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
सरकारले तर्जुमा गर्ने नीति र कार्यक्रमहरूले नागरिकलाई राहतको अनुभूति गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै यदि सरकारी नीतिकै कारण कसैले आत्महत्या वा मृत्युवरण गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना भएको हो भने त्यो विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
‘सरकारले बनाउने नीति, योजना र कार्यक्रमका कारण नागरिकले कम्तीमा राहतको सास फेर्न पाउनुपर्ने हो । तर यदि सरकारी नीतिका कारण नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपरेको आरोप सही हो भने त्यसबारे गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
उनले सञ्चारकर्मी र जनप्रतिनिधि दुवैले समाज र नागरिकप्रति बढी जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने समेत बताए ।
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