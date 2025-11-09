कोशीको जग्गा : डोजर चलाउने चेतावनीपछि धमाधम सटर खाली हुँदै

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- कोशी अस्पताल विराटनगरको स्वामित्वमा रहेको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न अस्पताल प्रशासनले सोमबारदेखि डोजर चलाउने चेतावनी दिएको छ ।
- अस्पताल प्रशासनको कडा निर्देशनपछि अतिक्रमण गरी बनाइएका सटरहरू हटाउन सम्बन्धित पक्षले शनिबारदेखि नै खाली गर्न थालेका छन् ।
- गृह मन्त्री सुधन गुरुङ र स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको स्थलगत अनुगमन र निर्देशनपश्चात् अस्पतालले सो जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
२७ असार, विराटनगर । कोशी अस्पताल विराटनगरले अतिक्रमित संरचना खाली गर्न सोमबारदेखि डोजर चलाउने चेतावनी दिएपछि अतिक्रमित क्षेत्रमा परेका सटर खाली गर्न थालिएको छ ।
विराटनगर–७ अस्पताल चोकमा कोशी अस्पतालको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १२, १५, २२, ११, २६ र २३ को बहुमूल्य जग्गामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ब्लड बैंक, नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था, गणेश मन्दिर समिति र देवकोटा पुस्तकालयले स्थायी संरचना निर्माण गरी प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
ती संस्थाले ३० भन्दा बढी सटर भाडामा लगाएका थिए । अस्पताल प्रशासनले सोमबारदेखि सटर डोजर लगाएर भत्काउने बताएपछि शनिबार सटर खाली गरेका हुन् ।
वर्षौदेखि अस्पतालको नाममा रहेको ६ कट्ठा ८ धुर जग्गा नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाले प्रयोग गरेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले करिब दुई कट्ठा जग्गामा संरचना बनाएर भाडामा लगाएको छ । गणेश मन्दिर समिति र देवकोटा पुस्तकालयले पनि सडक मोहडाका सटर बनाएर भाडा लगाएका थिए ।
अस्पतालको जग्गामा बनेका संरचना खाली गर्न २१ असारमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले अनुगमन गरी निर्देशन दिएका थिए । लगतै अस्पताल प्रशासनले सात दिन भित्र संरचना खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो । सात दिनको समय सोमबार सकिदैछ ।
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