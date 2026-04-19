केएमसी हाटबजार सम्पन्न, सिक्ने हात र कमाउने आँटलाई व्यवहारमा उतार्ने अभ्यास

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- काठमाडौं मोडल कलेजमा केएमसी एन्टरप्रेनरसिप क्लब तथा मिडिया रिचआउट क्लबको आयोजनामा ‘केएमसी हाटबजार २०८३’ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।
- पूर्व मिस नेपाल तथा सांसद अनुष्का श्रेष्ठको उपस्थितिमा आयोजित यस कार्यक्रमले विद्यार्थीको उद्यमशीलता, सिर्जनशीलता र नेतृत्व क्षमतालाई व्यवहारिक मञ्च प्रदान गरेको छ।
- हाटबजारमा ३२ वटा स्टलमार्फत विद्यार्थीले आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्दै ग्राहक सेवा र बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी वास्तविक अनुभव हासिल गरेका छन्।
६ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं मोडल कलेजमा केएमसी एन्टरप्रेनरसिप क्लब तथा केएमसी मिडिया रिचआउट क्लबको आयोजनामा र केएमसी स्टुडेन्ट क्वालिटी सर्कलको संयोजनमा ‘केएमसी हाटबजार २०८३’ सम्पन्न भएको छ।
‘सिक्ने हात, कमाउने आँट’ भन्ने मूल भावलाई आत्मसात् गरेको यस कार्यक्रमले विद्यार्थीको उद्यमशीलता, सिर्जनशीलता, नवप्रवर्तन र नेतृत्व क्षमतालाई व्यवहारिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रभावकारी मञ्च प्रदान गरेको छ।
कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि पूर्व मिस नेपाल २०१८, युवा उद्यमी तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य अनुष्का श्रेष्ठ रहेकी थिइन् । कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन काठमाडौं मोडल कलेजका कलेज प्रमुख सुरेन्द्र सुवेदी तथा काठमाडौं मोडल सेकेन्डरी स्कुल का प्राचार्य डा. नागेन्द्र आर्यालले संयुक्त रूपमा गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सहायक कलेज प्रमुख ध्रुवप्रसाद तिमल्सेनाले उद्घाटन मन्तव्य व्यक्त गर्दै यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई सिर्जनात्मक सोच, आत्मनिर्भरता र व्यवहारिक व्यवसायिक अनुभवतर्फ प्रेरित गर्ने बताए।
यस वर्षको हाटबजारमा काठमाडौं मोडल कलेजसँगै केएमसी एजुकेसन नेटवर्क अन्तर्गतका केएमसी बागबजार, केएमएसएस बागबजार, केएमएसएस ललितपुर तथा एमआईटी कलेजका विद्यार्थीको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
विभिन्न संस्थाका विद्यार्थीहरूले आफ्ना उद्यमशील सोच, सिर्जना र बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी सिपलाई एउटै मञ्चमार्फत प्रदर्शन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए।
कार्यक्रममा ३२ वटा विविध स्टल राखिएका थिए, जहाँ विद्यार्थीहरूले स्वादिष्ट परिकार, फेसनेबल लुगा, हस्तनिर्मित गहना, हस्तकलाका सामग्री, होम डेकोर, ह्यान्डमेड फ्लावर लगायतका आकर्षक उत्पादनहरू प्रदर्शन तथा बिक्री गरेका थिए।
प्रत्येक स्टलले विद्यार्थीहरूको सिर्जनशीलता, नवप्रवर्तनशील सोच र व्यवसायिक सम्भावनाको उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
करिब २ हजार विद्यार्थी तथा आगन्तुकहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा धेरै विद्यार्थीका लागि आफ्नै उत्पादन बिक्री गर्ने, ग्राहकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने तथा वास्तविक बजारको अनुभव हासिल गर्ने यो पहिलो अवसर बनेको थियो। यस अनुभवले उनीहरूलाई उद्यमशीलता, ग्राहक सेवा, बजार व्यवस्थापन तथा व्यवसाय सञ्चालनका व्यवहारिक पक्षबारे महत्वपूर्ण सिकाइ प्रदान गरेको थियो।
कार्यक्रमको समापनमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने स्टलहरूलाई सहायक कलेज प्रमुख ध्रुवप्रसाद तिमल्सेना, बीबीए तथा बीबीएम कार्यक्रम प्रमुख सागर खरेल, बीए तथा बीबीएस कार्यक्रम प्रमुख एलिस राजोपाध्याय र अध्यापक दामोदर लम्साल लगायतले नगद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए ।
‘स्टुडियो क्रोम’ ले आफ्नो आकर्षक होम डेकोर अवधारणामार्फत सबैभन्दा नवीन स्टल को उपाधिसहित ५ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गर्यो।
त्यसैगरी केएमसी बागबजारको ‘टेक हब’ ले रमाइला तथा सिर्जनात्मक खेलमार्फत दर्शकको मन जित्दै ‘पिपुल्स च्वाइस अवार्ड’ सहित ५ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गर्यो ।
सोही अवसरमा आर्ट एण्ड लिटरेचर क्लबद्वारा आयोजित मेहेन्दी प्रतियोगितामा बीबीएम दोस्रो सत्रान्तमा अध्ययनरत सनम यादव र गरिमा फुयाल प्रथम हुँदै जनही २ हजार ५ सय नगद पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भए ।
बीबीए चौथो सत्रान्तमा अध्ययनरत पार्वती रावल र ज्यास्मिन खातुन द्वितीय हुँदै जनही १ हजार ५०० नगद पुरस्कार प्राप्त गरे। यस प्रतियोगिताले विद्यार्थीहरूको सिर्जनशीलता, कलात्मक प्रतिभा र सहभागितालाई थप प्रोत्साहन प्रदान गरेको थियो ।
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