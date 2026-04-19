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राहुल गान्धीले विद्यार्थीलाई राजनीतिमा प्रयोग गरेको शिक्षामन्त्रीको आरोप

राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्रीको निवासबाहिर धर्ना दिएका थिए। यसबाट आम मानिसलाई समस्या भएको उनले बताएका छन्।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ६ गते १२:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राहुल गान्धीमाथि छात्रहरूलाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेर संसद्को मनसुन सत्रमा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन्।
  • राहुल गान्धी र कंग्रेसले प्रधानमन्त्री निवासबाहिर धर्ना दिँदा सुरक्षा नियमको उपेक्षा र सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको कुरा मन्त्री प्रधानले उल्लेख गरे।
  • सरकार नीट परीक्षासम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न तयार रहे पनि विपक्षीले लोकतान्त्रिक बहसको साटो राजनीतिक प्रदर्शन रोजेको प्रधानको भनाइ छ।

६ साउन, काठमाडौं । केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले लोकसभाका प्रतिपक्ष नेता राहुल गान्धीमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। राहुल गान्धीले छात्रहरूको राजनीतिक प्रयोग गरेर संसद्को मनसुन सत्रमा अवरोध सिर्जना गर्न खोजेको उनले बताएका छन्।

धर्मेन्द्र प्रधानले मङ्गलबार राति एक्समा आफ्नो धारणा राखेका छन्। राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्रीको निवासबाहिर धर्ना दिएका थिए। यसबाट आम मानिसलाई समस्या भएको उनले बताएका छन्।

धर्मेन्द्र प्रधानले एक्समा लेखेका छन्, “लोकसभाका प्रतिपक्ष नेता राहुल गान्धी र कंग्रेसले लगातार छात्रहरूको राजनीतिक प्रयोग गरिरहेका छन्। संसदको मनसुन सत्रमा अवरोध सिर्जना गर्न उनीहरूले यस्तो गरेका हुन्। राहुल गान्धी र कंग्रेसले प्रधानमन्त्रीको निवासबाहिर धर्ना दिने निर्णय गरे। यसबाट आम मानिसलाई समस्या भयो। तोकिएको सुरक्षा नियमको पनि उपेक्षा गरियो।”

उनले अगाडि लेखेका छन्, “सरकारले पूरै छलफलका लागि आफ्नो तयारी स्पष्ट पारेको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि कंग्रेसले लोकतान्त्रिक बहसको साटो राजनीतिक प्रदर्शनलाई रोज्यो। उनीहरूको उद्देश्य छात्रहरूको समस्याको समाधान निकाल्नु थिएन। राजनीतिक समाचार बन्नका लागि अवरोध सिर्जना गर्नु मात्र उनीहरूको उद्देश्य थियो। राहुल गान्धीका लागि यो विषय छात्रहरूको होइन। छलफलको सही बाटो पहिले नैुलिसकेपछि पनि यो द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कोसिस हो।”

प्रधानले अझै भनेका छन्, “हाम्रो सरकार नीटमा छलफल गर्न तयार छ। युवाहरूको हरेक सही चिन्तामा संसदमा कुरा गर्न सरकार पूर्ण रूपमा तयार छ। भारतका छात्रहरू राजनीतिक अभियानको हिस्सा बनाइनुभन्दा धेरै राम्रो व्यवहारका हकदार छन्। उनीहरूलाई अराजकता होइन, भरोसा चाहिन्छ। नारा होइन, समाधान चाहिन्छ। अवरोध होइन, जिम्मेवारी चाहिन्छ।”

उनले थप भनेका छन्, “हामी हाम्रा छात्रहरूको आक्रोशका लागि मात्र होइन, जवाफ, सुधार र जवाफदेहिताका लागि पनि जिम्मेवार छौँ। हाम्रो सरकार यी नै कुराहरूमा काम गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ।”

राहुल गान्धीको नेतृत्वमा कंग्रेस सांसदहरूले मङ्गलबार प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा मागेका थिए। उनीहरूले पीएम आवास ७ लोक कल्याण मार्गबाहिर धर्ना प्रदर्शन गरेका थिए।

त्यसपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो। केही घण्टापछि उनीहरूलाई र नियन्त्रणमा लिइएका अन्य नेताहरूलाई छत्रसाल स्टेडियमबाट छाडियो।

भारत राहुल गान्धी शिक्षामन्त्री
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